Manchester City klappt Crystal Palace mat 3:1, Hoffenheim ka sech géint d'Hertha duerchsetzen.

Ënnert anerem stoung an der Premier League de Match tëscht dem FC Liverpool an dem FC Chelsea um Programm, Manchester City hat et am Kampf ëm den Titel mat Crystal Palace ze dinn.

Bundesliga

TSG Hoffenheim - Hertha BSC Berlin 2:0

D'Lokalformatioun vun Hoffenheim wollt sech weider Hoffnungen op Europa maachen, ma dofir war eng Victoire géint d'Hertha vu Berlin Pflicht.

Hoffenheim hat och de bessere Start an de Match. An der 29. Minutt war et den Däitschen Amiri, dee fir d'Féierung suerge konnt, dëst mat engem Schoss aus der Distanz. D'Männer aus der däitscher Haaptstad hu sech awer net opginn. An der 35 Minutt hat de Plattenhardt et probéiert, ma de Baumann konnt dëse Versuch awer paréieren.

Nom Säitewiessel war et de Schulz, dee säi Gléck probéiert hat, säi Schoss goung awer laanscht de Potto. De Kaderabek hat an der 72. Minutt d'Entscheedung um Fouss. No engem Corner koum den Tschech mam Kapp un de Ball, ma de Jarstein konnt de Ball mat engem super Reflex ofwieren.

An der 75. Minutt sollt d'Entscheedung dann awer zu Gonschte vun Hoffenheim falen. No enger Flank vum Schulz stoung de Reis Nelson genee richteg a konnt de Ball am Filet ënnerbréngen. Den Arbitter hat sech d'Aktioun nach eng Kéier um Video ugekuckt, ma um Enn sollt et awer ee reguläre Gol gewiescht sinn.

Soumat konnt Hoffenheim doheem mat 2:0 géint d'Hertha gewannen.

Fortuna Düsseldorf - Bayern München 1:4

No dem 3:3 am Allersmatch wollt Düsseldorf och an der Réckronn Bayern eppes entgéintstellen. Dëst soll awer nëmme bedéngt fonctionnéieren. No enger véierel Stonn war et de Coman, dee no enger Virlag vum Gnabry op 1:0 vir d'Münchener stelle konnt. Bayern München hat net vill ubrenne gelooss. De Coman war gutt opgeluecht a sou konnt de jonke Fransous kuerz virun der Paus an der 41. Minutt och op 2:0 erhéijen.

Nom Säitewiessel de Schock fir déi Münchener. An der 53. Minutt huet de Manuel Neuer missen ausgewiesselt ginn a gouf vum Ullreich ersat. Den däitsche Rekordmeeschter war awer net geschockt, a sou war et an der 55. Minutt de Gnabry, dee no senger Virlag zum 1:0 och nach selwer markéiere konnt. Nodeems den Arbitter sech d'Aktioun nach eng Kéier am Video ugekuckt hat, huet hien decidéiert, dass de Martinez no enger Flank de Ball mat der Hand gespillt hat, an soumat konnt de Lukebakio aus Eelefmeter markéiere kënnen. Um Enn konnt de Goretzka awer op 4:1 fir Bayern stellen, a soumat iwwerhëlt de Rekordmeeschter erëm d'Spëtzt an der Bundesliga.

Premier League

Crystal Palace - Manchester City 1:2

Am Duell ëm den Titel war Manchester City gewëllt, Liverpool ënner Drock ze setzen. Dofir war eng Victoire géint Crystal Palace awer ee Muss.

De Favorit vu Manchester war och séier am Match, a sou konnt de Raheem Sterling an der 15. Minutt fir d'Féierung suergen. Bis zur Paus waren d'Männer aus Manchester dominant, am et sollt hinnen awer kee Gol méi virun der Paus geléngen.

No der Paus war et erëm de Sterling, deen op 2:0 stelle konnt. Fir Crystal Palace war et just nach fie den Uschloss duergaangen, dëst duerch de Milivojevic an der 81. Minutt. Domat bleift City an der Course ëm den Titel fir mat dobäi.

Ligue 1

Saint-Etienne - Girondins Bordeaux 3:0

Nodeems an der éischter Hallschent keng vu béiden Ekippe markéiere konnten, war et Saint-Etienne, déi sech an der zweeter Hallschent staark presentéiere konnten. An der 55. Minutt konnt de Khazri den 1:0 markéieren. Duerno war et den Debuchy, dee fir d'Schlussresultat suerge konnt. Den éischter defensiv orientéierte Spiller konnt an der 74. op 2:0 stellen, éiert hien an der 90. den 3:0 markéiere konnt.

Serie A

