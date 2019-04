E Sonndeg huet Conter sech auswäerts mat 78:74 géint Zolwer behaapt a konnt sech duerno iwwert den Opstig freeën.

No enger Saison an der Nationale II spillt Contern déi nächst Saison nees an der Total League. E Sonndeg huet ee sech fir de Kont vum 10. Spilldag am Playdown mat 78:74 zu Zolwer behaapt. Den zweeten Opsteiger aus der Nationale II steet nach net fest.

D'Musel Pikes bleiwen uewe mat dobäi. Si haten e Samschdeg scho mat 93:79 géint den Telstar Hesper gewonnen. Déi nächst Saison uewe mat dobäi ass dann och nees d'Arantia Fiels. Fir si gouf et e Samschdeg den Owend eng 97:76-Victoire géint d'Kordall Steelers.

D'Résidence Walfer an d'Kordall Steelers trieden déi nächst Saison an der Nationale II un.