Hertha BSC an hiren Trainer Pal Dardai sollen no der lafender Saison anscheinend getrennte Weeër goen.

Wéi et heescht hätten de Veräin aus der däitscher Haaptstad an den Ungar sech gemeinsam op en Enn vun der Zesummenaarbecht gëeenegt. Den 43 Joer alen Dardai soll awer an enger anerer Roll am Veräin bleiwen.

Den Dardai hat säi Posten als Cheftrainer am Februar 2015 ugetrueden. Et wier gutt méiglech, dass hien nees ee Posten als Jugendtrainer kritt.