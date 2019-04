Am fënneften an decisive Match konnt sech Diddeleng zu Esch kloer mat 92:77 duerchsetzen.

Diddeleng konnt dës Saison nach net zu Esch gewannen. Ma wa si den Ticket fir d'Finall awer wollten zéien, hu si dëse leschte Match an der Minettemetropole misste fir sech entscheeden.

A si hu vun Ufank u gewisen, datt si och zu Esch gewanne kënnen. Och wann Esch fir d'éischt getraff huet, huet dat Diddeleng guer net beandrock. Si hu ganz séier dem Match de Stempel opgedréckt an esou stoung et nom éischte Véierel schonn 32:14 fir d'Gäscht. Esch koum dono besser an de Match, hunn am zweete Véierel méi Punkte gemaach an der och manner zougelooss. An awer hu si den zweete Véierel knapp mat 22:23 verluer a si mat engem Réckstand vun 19 Punkten (36:55) an d'Paus gaange sinn.

Hiren Trainer schéngt dann déi richteg Wieder an der Paus fonnt ze hunn, well den drëtte Véierel ass kloer u si gaangen. Vun Ufank un hu si dëse dominéiert an hunn de Réckstand op déi Diddelenger ëmmer méi kleng gemaach. Si hunn dee Véierel mat 24:18 fir sech konnten entscheeden. Ma awer hate si nach just 10 Minutten Zäit, fir den 13 Punkte Réckstand, beim Stand vu 60:73, opzehuelen.

Ma Diddeleng ass besser an de leschte Véierel komm, esou datt si no 4 Minutte 7:6 vir waren. Et ass am leschte Véierel ëmmer nees hin an hier gaangen, ma Esch konnt awer de Virsprong vun Diddeleng ni wierklech a Gefor bréngen. Déi Escher hu bis zum Schluss gekämpft, ma konnten de Match net méi dréingen.

Esou kënnen déi Diddelenger sech mat 92:77 zu Esch duerchsetzen an treffen elo an der Finall op Ettelbréck. Iwwregens ass den T71 déi eenzeg Ekipp, déi dës Saison géint d'Etzella konnt gewannen.