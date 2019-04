Et ass déi zweete Saison, datt de Gérard Lopez elo beim Futtball-Club vu Lille um Presidentestull sëtzt.

Déi éischt Saison hat sech de Lëtzebuerger Geschäftsmann sécherlech anescht virgestallt, de Maintien konnt esou just assuréiert ginn. Dëst Joer gesäit dat mat der aktuell zweeter Plaz an der Tabell, ganz anescht aus.

AUDIO: Situatioun bei Lille / Reportage Franky Hippert

Mat groussen Erwaardungen ass de Gérard Lopez zu Lille empfaange ginn. An der éischter Saison ass et am Ufank mam kontroverséierten Trainer Marcelo Bielsa net gutt gaangen. Den neie President huet vill Kritik vu Supporter a Medien missen astiechen, well et sportlech a finanziell net gelaf ass, wéi geduecht.

Zanter der Episod Bielsa hu sech eng Rei Saache geännert. Mam Christophe Galtier ass een neien Trainer komm, deen och enk mat deenen anere Verantwortleche vum Veräin zesummeschafft. Donieft sinn och erfuere Spiller dobäikomm, sou nach de Gérard Lopez.

Am Moment leeft et da mat der zweeter Plaz an der Tabell och richteg gutt fir de Losc. Net méi spéit wéi e Sonndeg huet Lille doheem den Tabelleleader Paris Saint Germains nämlech mat 5:1 iwwerrannt.

An der Tabell ass de PSG natierlech ënnerwee nees Champion ze ginn. Et gesäit awer ganz duerno aus, wéi wa Lille sech dëst Joer Vizechampion kéint nennen, an d'nächst Saison dann Champions League spillt.