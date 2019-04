En Donneschdeg den Owend goufen d'Retourmatcher vun de Véierelsfinallen an der Europa League gespillt.

Den FC Arsenal konnt och am Retourmatch eng Victoire feiere géint den SSC Neapel a steet domat souverän an der Halleffinall. Do kréie si et mam FC Valencia ze dinn, déi sech iwwer 2 Matcher gesi mat 5:1 géint Villareal duerchsetzen. Fir Frankfurt ass et tatsächlech nach duergaangen, fir d'2:4-Néierlag aus dem Allersmatch opzehuelen. Si gewannen en Donneschdeg den Owend de Match mat 2:0 a sinn domat een Tour weider. D'Eintracht kritt et dann an der Halleffinall mam FC Chelsea ze dinn, déi sech en Donneschdeg mat 4:3 géint Prag behaapte konnten.

SSC Neapel - FC Arsenal 0:1

Den SSC Neapel huet am Allersmatch eng 0:2-Néierlag missen astiechen. D'Italiener ware komplett iwwwerfuerdert a kënne frou sinn, dass et nëmmen een 0:2 ginn ass, esou hat een en Donneschdeg den Owend nämlech nach d'Chance, fir doheem nach eemol eppes ze räissen.

Et war eng ausgeglachen éischt Hallschent, wou den FC Arsenal net ganz esou vill dran investéiert huet, ewéi dat am Allersmatch de Fall war. Neapel war engagéiert a mat den eegene Spectateuren am Réck hu si probéiert, fir fir Gefor virum géigneresche Gol ze suergen.

Dëst ass hinnen och deelweis gelongen, esou hate si och a Persoun vum Callejon eng richteg gutt Chance, do war et awer de Peter Cech am Gol vun Arsenal, deen opgepasst hat.

An der 36. Minutt sollt et dunn awer ganz batter ginn, well do hat den Alexandre Lacazette bei engem Fräistouss de Golkipp um falsche Fouss erwëscht an esou stoung et 1:0 fir Arsenal. Mat dësem Spillstand ass et dunn an d'Paus gaangen an do war den Italiener dunn och bewosst, dass een elo 4 Goler huet misse schéissen, wann een nach weiderkomme wollt.

No der Paus war Arsenal awer weider méi staark an den Aubameyang hat eigentlech schonns den 2:0 um Fouss, ier de Ball dunn awer am eegene Gol louch. De Gol vun Neapel sollt awer net zielen, dat wéinst enger Abseitspositioun.

Neapel huet och gewiesselt a méi eng offensiv Astellung gewisen, ma richteg klappen, soll näischt bei hinnen an esou sollt an dëser Partie net méi vill geschéien, esou dass Arsenal sech souverän fir d'Halleffinalle qualifizéiere kann.

FC Valencia - FC Villareal 2:0

Den FC Valencia geet mat breeder Broscht an de Retourmatch. Den Allersmatch hu si mat 3:1 zu Villareal gewonnen an esou hu si net nëmmen eng komfortabel Avance vun 2 Goler, mä si hunn och ganzer 3 Auswäertsgoler geschoss.

A mat där Confiance si si och an de Match gaangen. Si hunn d'Ufanksphas dominéiert a sinn no 13 Minutten a Féierung gaangen. De Guedes hat engem Defenseur op der Säit de Ball ofgeholl an huet de Ball an d'Mëtt bruecht op de Lato, dee markéiere konnt.

A kuerz dono war et bal den 2:0 fir Valencia. De Gameiro gouf super an d'Déift geschéckt an hien ass eleng op de Gol gelaf an huet mat engem Lupfer probéiert, dësen ass awer laanscht de Gol gaangen.

Valencia war en Donneschdeg den Owend einfach kloer déi besser Ekipp an esou si si och verdéngt mat enger 1:0-Féierung an d'Paus gaangen.

An der 54. Minutt war dunn d'Entscheedung, wien hei weiderkënnt, wuel gefall. De Parejo ass ugetruede fir ee Fräistouss, dëse gouf onhaltbar fir de Golkipp ofgefälscht an esou stoung et 2:0 fir Valencia.

Villareal huet nach eemol probéiert, fir zu engem Gol ze kommen. Et huet an der Offensiv awer einfach ze vill u Kreativitéit a Reussite gefeelt an esou ass et bis zum Schluss beim 2:0 fir Valencia bliwwen, déi domat och verdéngt an der Halleffinall stinn.

Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon 2:0

Mat 2:4 huet Frankfurt sech am Allersmatch misse geschloe ginn, ma d'Resultat kléngt méi schlëmm wéi et eigentlech ass. Si hunn nämlech eng ganz laang Zäit an Ënnerzuel gespillt an hunn nawell gutt matgehalen, esou dass een nach d'Hoffnung hat, fir de Score doheem nach eemol ze dréinen.

Frankfurt huet vun Ufank u probéiert, d'Heft an d'Hand ze huelen. Ëmmerhin hu si méi missen an de Match investéieren ewéi d'Portugisen. D'Ekipp aus der Bundesliga war dann och déi besser Ekipp, déi richteg gutt Golchancë konnte si sech an der Ufanksphas awer nach net erausspillen.

Wat de Match awer méi laang ginn ass, wat Frankfurt méi staark a méi geféierlech ginn ass. An an der 37. Minutt goufe si fir hiert Engagement belount. De Rebic huet de Ball no enger flotte Offensivaktioun opgeluecht fir de Gacinovic. Deem säi Schoss ass zwar nëmmen op de Potto gaangen, ma de Kostic konnt am Noschoss den 1:0 markéieren. Gléck awer fir Frankfurt, well de Kostic stoung am Abseits, de Gol huet nawell gezielt.

Frankfurt huet weiderhi gutt no vir gespillt a si wollten elo onbedéngt den zweete Gol nach virun der Paus schéissen. Dëst sollt hinnen allerdéngs net méi geléngen, well ëmmer nees een Defenseur vu Benfica ee Fouss dotëscht krut.

Direkt nom Säitewiessel hat Benfica du bal den Ausgläich markéiert. De Joao Felix, deen am Allersmatch esou staark war, hat sech gutt op der Säit duerchgesat an huet de Ball an d'Mëtt bruecht, wou de Falette in extremis kläre konnt.

Benfica war an der zweeter Hallschent elo déi besser Ekipp, si woussten, dass si elo reagéiere missten, well Frankfurt just nach ee Gol gefeelt huet an dat hu si dunn och gemaach.

Ma och Frankfurt war nach do. De Gacinovic koum un de Ball, huet een Defenseur stoegelooss an huet aus gutt 20 Meter op de Gol geschoss, ma de Ball ass knapps laanscht de Potto geflunn.

Et war eng richteg spannend an animéiert Partie, wou béid Ekippen elo zu Chancë koumen.

An der 67. Minutt war et dunn esou wäit, den 2:0 fir Frankfurt. De Sebastian Rode koum aus knapp 18 Meter zum Schoss an huet de Ball flaach an den Eck geschoss. Mat dësem Stand wär Frankfurt an der Halleffinall.

A Frankfurt war elo richteg op Touren an de Rode hat nach bal en zweete Gol markéiert. Hien hat de Ball am Strofraum recuperéiert an direkt geschoss, ma de Vlachodimos am Gol huet seng Ekipp am Match gehalen.

Benfica war nach net geschloen a si waren elo gefuerdert. No engem Fräistouss vum Pizzi koum de Joao Felix mam Kapp un de Ball, de Kappball vum jonke Portugis goung allerdéngs iwwer d'Lat.

An der 85. Minutt hunn d'Frankfurter Spectateuren dunn nach eemol richteg missen d'Loft unhalen, well no enger Flank huet de Salvio de Ball per Volley op de Potto geschoss.

D'Defense vu Frankfurt huet du bis zum Schluss duergehalen an esou si si duerch dës 2:0-Victoire en Tour weider a stinn an der Halleffinall vun der Europa League.

FC Chelsea - Slavia Prag 4:3

Den FC Chelsea huet sech am Allersmatch ganz laang schwéiergedoen, ma an der Schlussphas konnte si nach dee wichtegen Auswäertsgol markéieren, fir de Match ze gewannen. Prag hat sech gutt geschloen, ma offensiv hat een net vill Chancen.

En Donneschdeg den Owend huet Chelsea awer net esou laang gebraucht, fir e Gol ze schéissen. No guddem Zesummespill op der Säit zitt de Pedro an d'Mëtt, wou hien eng Une-deux mam Giroud spillt an an der 5. Minutt den 1:0 markéiert.

An der 9. Minutt haten d'Gäscht dunn och nach Pech, well de Simon Deli huet de Ball onglécklech an den eegene Gol gekäppt.

An der 17. Minutt war et esouguer den 3:0 fir d'Ekipp vu London. Den David Luiz hat hannen de Ball gewonnen an dunn ass et séier gaangen. De Kanté huet de Pedro iwwer d'Säit geschéckt an deen huet an der Mëtt de Giroud fonnt, dee säin 10. Gol am 11. Match markéiere konnt.

An der 26. Minutt dunn awer den Éieregol fir Prag. No engem Corner huet de Kapitän vun den Tschechen, de Soucek vill ze vill Plaz an dee kann de Ball ouni Problemer erakäppen.

D'Freed war awer net vu laanger Dauer, well eng Minutt méi spéit stoung et schonns 4:1. Chelsea ass nees gutt iwwer d'Säit gaangen. De Golkipp konnt de Schoss vum Giroud nach paréieren, ma de Pedro konnt dunn am Noschoss den nächste Gol schéissen.

Slavia Prag huet awer nach net opginn a si hu weider gekämpft an nom Säitewiessel konnte si eng weider Kéier verkierzen. De Sevcik huet an der 51. Minutt aus der Distanz drop geschoss, de Ball war laang Zäit verdeckt an esou konnt de Kepa den 2:4 net méi verhënneren.

An nëmme kuerz drop esouguer den 3:4 fir Prag. Op en Neits war et een Distanzschoss vum Sevcik an déi Kéier huet de Kepa de Ball zwar gesinn, ma do war absolut näischt ze halen. Ee richtege Sonndesschoss vum Sevcik.

Prag huet elo richteg gedréckt, si stoungen elo immens héich, hunn Drock gemaach a probéiert, fir awer nach weiderzekommen. Chelsea huet gewackelt, ma um Enn ass et beim 4:3 fir d'Blues bliwwen, déi sech domat an déi nächst Ronn zidderen.

Halleffinallen

FC Arsenal - FC Valencia

Benfica Lissabon - FC Chelsea

D'Allersmatcher sinn den 2. Mee an d'Retourmatcher eng Woch méi spéit, den 9. Mee.