En Donneschdeg den Owend war den Optakt vun den Halleffinalle vum Championnat am Damme-Basket.

Zu Steesel war et eng ganz spannend Partie, wou een awer wuel mat engem anere Resultat gerechent hat. Et waren nämlech d'Dammen aus dem Gréngewald, déi den éischte Match gewanne kruten, dat mat 70:64 géint de grousse Favorit. Domat geet de Gréngewald dann och an der Best-of-3-Serie mat 1:0 a Féierung an huet deemno e Samschdeg doheem schonns d'Chance, an d'Finall anzezéien.

Den T71 Diddeleng huet dann doheem näischt ubrenne gelooss, dat obwuel d'Etzella vill besser an de Match komm ass. Damme vun Ettelbréck louchen nämlech nom 1. Véierel schonns 12 Punkten am Avantage beim Stand vu 27:15. D'Reaktioun vun den Diddelenger Damme koum awer direkt dono am zweete Véierel a wat fir eng. Si konnten 13 Punkte méi schéissen ewéi d'Damme vun Ettelbréck, esou dass si an der Paus esouguer vir waren. Bis an de leschte Véierel era war d'Partie nach spannend, ma an dësem Véierel hunn d'Damme vun Diddeleng dunn hir Stäerkt ënner Beweis gestallt, fir de Match mat 79:63 ze gewannen.