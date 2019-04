De Vincent Thill stoung bei Pau net um Terrain an den Enes Mahmoutovic huet mat senger Ekipp 2:2 gespillt.

Freideg

A Schweden konnt sech de Lars Gerson mam IFK Norrköping géint Falkenbergs FF mat 4:3 duerchsetzen. Nodeem si 3:2 vir waren, krut de Larsson, deen 2 Goler markéiert huet, déi zweet giel Kaart gewisen an Norrköping huet déi lescht 18 Minutten an Ënnerzuel gespillt. De Sylisufaj konnt dëst an der 87. Minutt ausnotzen a markéiert den Ausgläich. Ma dem Lars Gerson säi Teamkolleg aus der Defense Larsen, deen an der 20. Minutt e Selbstgol geschoss hat, konnt an der 93. Minutt de wichtegen 4:3 markéieren an esou déi éischt Victoire no 4 Spilldeeg an dëser Saison fir seng Ekipp sécheren.

Gi mer an déi zweet Divisioun a Frankräich. Hei konnt sech den FC Metz mat 2:0 zu Ajaccio duerchsetzen, dat no Goler vum Boye (54') a Niane (76'). De Laurent Jans souz de ganze Match iwwer op der Bänk. All Detailer vum Match bei de Kollege vu 5Minutes. En 3:0 gouf et och auswäerts fir de Christopher Martins mat Troyes, déi no Goler vum Mbeumo (12'), Pele (39') an Toughar (93') zu Lorient konnte gewannen. De Lëtzebuerger huet de ganze Match gespillt a krut an der 80. Minutt eng giel Kaart. Metz steet do weider no 33 Spilldeeg op der éischter Plaz, datt mat 71 Punkten an engem Virsprong vu 6 Punkten op Stade Brest a vun 13 op Troyes op Plaz 3.

An der National wënnt den FC Pau och ouni Vincent Thill 2:0 bei Lyon Duchère.

Da war den Enes Mahmoutovic an England mat Middlesbrough II am Asaz, dat géint Stoke City II. De Lëtzebuerger huet de ganze Match an der Defense gespillt. All d'Goler vum Match, deen 2:2 ausgaangen ass, sinn an der zweeter Hallschent gespillt.

Donneschdeg

An der däitscher Regionalliga Südwest huet déi zweet Ekipp vum 1. FSV Mainz 05 auswäerts mat 1:2 géint déi zweet Ekipp vu Freiburg verluer. De Leandro Barreiro stoung fir Mainz vun Ufank un um Terrain a gouf an der 73. Minutt ausgewiesselt.