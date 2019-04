An der 1. Finall vum Lëtzebuerger Hären-Basketchampionnat konnt sech déi Ettelbrécker Etzella eng 97:77-Victoire géint den T71 Diddeleng sécheren.

Am Modus “Best of Five” gouf vun e Samschdeg den Owend un de Champion am Lëtzebuerger Hären-Basket gesicht. An der éischter vu méigleche fënnef Finallen ass d’Etzella doheem géint Diddeleng ugetrueden an ass der Favoritten-Roll beim 97:77-Erfolleg gerecht ginn.

De Resumé vun der 1. Finall

D’Ekipp vum Coach Basic konnt sech an de leschten Deeg optimal op déi 1. Finall preparéieren, hat si an den Halleffinall géint Steesel dach keng gréisser Schwieregkeeten, fir sech duerchzesetzen. De Wee an d’Finall ass fir den T71 iwwerdeems iwwer 5 Halleffinalle gaangen – déi lescht war réischt an der Woch géint de Basket Esch, esou datt d’Been bei Schumacher, Muller a Co. nach schwéier gewiescht dierfte sinn.

Am 1. Quarter hunn d'Zuschauer an der Hal am Däich awer ee regelrechte Punkten-Festival mat erlieft. Béiden Ekippen ass quasi all Worf gelongen an no 3 Minutte Spillzäit stoung et schonn 20:20 gläich. Am weidere Verlaf vum 1. Véierel konnt dunn d'Etzella mat e puer Punkten Avance dovunzéien, dat ënner dem Impuls vum Mc Nutt, Coleman a Polfer - déi Ettelbrécker wossten am Kollektiv ze iwwerzeegen. 33:29 fir d'Etzella no den éischten 10 Minutten.

E Krack méi lues goung et dunn awer am 2. Quarter weider. Den Tempo, dee béid Formatiounen virgeluecht haten, war schwéier iwwer déi gesamt Spillzäit oprecht ze erhalen. Esou goung den 2. Véierel mat 21:15 fir d'Heemekipp op en Enn, wat ee Pausestand vu 54:44 fir Ettelbréck bedeit huet. Am 1. Duerchgang war deemno d'Ekipp vum Coach Basic déi méi dominant Ekipp a konnt sech am Spillverlaf lues awer sécher ëmmer méi vun den Diddelenger ofsetzen.

Ganz spannend goung et dunn nom Téi weider. Den T71 huet alles doru gesat, fir den Ecart op d'Etzella ze verkierzen, ma d'Ekipp aus dem Däich huet gutt dogéint gehalen a sou ass den 3. Quarter mat engem 23:23 op en Enn gaangen.

Du goung et an d'Crunchtime! De Coach vun den Diddelenger, de Pascal Merus, huet versicht, seng Ekipp nach eng Kéier opzepäppelen a si optimal fir déi lescht 10 Minutten anzestellen. Ma virun allem an der Diddeleng Offense huet et géint der Schluss gehapert - d'Jonge vum Coach Meurs hunn net méi all ze vill getraff an d'Been sinn ëmmer méi schwéier ginn.

An esou huet sech lues awer sécher eng Victoire vun der Etzella eraus kristalliséiert. De BBC war bei der 1. Finall einfach déi méi frësch Ekipp an huet d'Roll vum Favorit och gutt erfëllt. Diddeleng hat iwwerdeems de Momentum ni op senger Säit a konnt och zu kengem Ament der Ettelbrécker Etzella esou richteg geféierlech ginn. Um Enn steet eng däitlech Victoire fir d'Heemekipp um Tableau d'Affichage a soumat muss an der 2. Finall eng Reaktioun vun der Formatioun aus der Forge du Sud kommen.

De Christophe Hochard huet virun der 1. Finall de Bols beim T71 Diddeleng gefillt

D'Preparativë fir d'Finalle lafe beim T71 Diddeleng Optakt vun de Finallen am Basketchampionnat. De Christophe Hochard huet am Kader vun de Preparatiounen beim Training vum T71 erageluusst.

