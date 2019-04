Um 30. Spilldag an der däitscher Futtball-Bundesliga konnt sech den FCB géint Werder behaapten. Stuttgart koum beim 0:6 zu Augsburg zolidd ënner d'Rieder.

Bayern München – Werder Bremen 1:0

Mat Bremen hat den FCB eng Ekipp virun der Broscht, déi eng ganz flott Campagne bis elo spillt an déi um Enn vun der Saison onbedéngt op enger Europäesch Plaz wëllt stoen. Bayern wollt iwwerdeems an der Course ëm den Titel virleeën an d’Borussen, déi e Sonndeg spillen, ënner Drock setzen. An den éischte 45 Minutten ass allerdéngs op béide Säite kee Gol gefall.

Och am 2. Duerchgang sollte keng Goler falen, ma bei Werder huet awer ee missen dusche goen: den Veljkovic. De Werderaner huet no senger 2. gieler Kaart den Terrain misse verloossen a vun deem Ament un houng den 1:0 fir d'Bayern an der Loft.

Bremen hat zu München gutt dergéint gehalen. / © afp

15 Minutte viru Schluss war et du sou wäit. De Süle huet sech aus der 2. Rei een Häerz geholl an huet zolidd ofgezunn. Dat ronnt Lieder gouf nach ofgefälscht an ass am Filet vum Werderaner Gol gelant. Am weidere Verlaf vun der Partie konnt Bremen net méi äntweren a Bayern kee weidere Gol méi markéieren. Deemno blouf et beim 1:0 a bei weideren dräi Punkten an der Tabell.

Mainz 05 – Fortuna Düsseldorf 3:1

D’Rheinhessen kruten et doheem mat der Iwwerraschungsekipp vun der Saison, der Fortuna vun Düsseldorf, ze dinn. Dem Mainzer Trainer Sandro Schwarz seng Formatioun wollt awer virun eegene Public een Dräier kloermaachen. No 36 Sekonnen krut Düsseldorf well déi kal Dusch, dat wéi de Mainzer Mateta op 1:0 setze konnt. D'Äntwert vun der Fortuna huet net laang op sech waarde gelooss, wéi de Lukebakio an der 19. Minutt ausgläiche konnt. Deemno goung et mat engem verdéngten 1:1 an d'Paus.

Kuerz virun der Stonn Spillzäit krut d'Fortuna een Eelefter zougesprach, deen de Buteur Lukebakio awer un de Potto gesat huet. Mainz blouf also esou nach am Match a konnt doropshi selwer markéieren, dat an der 67. Spillminutt duerch den Onisiwo - de Mainzer Stiermer gouf no enger flotter Aktioun an der Mëtt fräigespillt an huet souverän verwandelt.

An der 87. Spillminutt ass dunn d'Entscheedung gefall, wéi de Mateta mat sengem Gol de Sak zougemaach huet. D'Rheinhessen konnten deemno eng 3:1 doheem géint d'Fortuna feieren an de Maintien an der Bundesliga domat sécheren.

UNSER TRAUM LEBT - WEITER!

Bayer Leverkusen – Nürnberg 2:0

Fir nach eng Chance op déi europäesch Plazen ze halen, huet Leverkusen misse géint Nürnberg doheem gewannen. Ma de Club wollt awer punkten, schliisslech ass a punkto Ofstig nach näischt entscheet. Deemno konnt ee sech eng spannend Partie erwaarden, ma bis op 70% Ballbesëtz fir d'Werkself kruten d'Spectateuren an der BayArena net vill ze gesinn. Nürnberg stoung hannendra gutt gestaffelt a Leverkusen hat offensiv net déi néideg Duerchsetzungskraaft - 0:0 an der Paus.

Am 2. Duerchgang konnt d'Heemekipp dunn awer treffen. An der 61. Spillminutt huet den Alario mam Kapp op 1:0 gesat an dat war och verdéngt, well Leverkusen sech ëmmer méi Golchancen erausgespillt huet. Dräi Minutte viru Schluss huet de Volland mat sengem 2:0 fir Entscheedung gesuergt.

Augsburg – Stuttgart 6:0

Fir Stuttgart gëtt et an der Lutte ëm den Ofstig ëmmer méi knapp. Zanter méi wéi 5 Matcher konnt d’Ekipp vum Mario Gomez net méi wannen, dofir wieren 3 Punkte géint den Noper Augsburg immens wichteg. Ma Augsburg wollt doheem awer d’Punkten net sou einfach ewechginn an huet an der 11. Spillminutt well duerch de Khedira markéiert. Keng 10 Minutte méi spéit konnt den Hahn op 2:0 erhéijen. Stuttgart war geschockt an huet am Stil vum engem Ofsteiger ouni Bëss gespillt.

Fir de VfB koum et an der 29. Spillminutt dunn nach méi déck, dat wéi de Max op 3:0 erhéicht huet. Stuttgart war iwwerhaapt net am Match an den Trainer Weinzierl huet an de Kabinnen an der Paus missen déi richteg Wierder fannen, fir d'Ekipp opzepäppelen.

Dat schéngt awer guer net Fall gewiescht ze sinn, well d'Goler si weider gefall. De Richter huet fir den FCA de 4:0 geschoss an de Max huet kuerz drop de 5:0 fir d'Heemekipp markéiert. Duerno war et op en Neits de Richter, dee markéiert huet an de Score op 6:0 fir Augsburg eropgeschrauft huet - Stuttgart war K.O. an déi éischte Supporter hu fréizäiteg de Stadion verlooss.

Augsburg huet am weidere Verlaf vun der Partie ee Gank zeréckgeschalt, soudatt et beim 6:0 bliwwen ass.

90' Ein jeder Schwabe hüpft, ole oleeeeee! 😉 #FCAVFB 6:0

________

🤔 Wer war Euer "Man of the Match"?

M’Gladbach – RB Leipzig / um 18 Auer 30

Schalke 04 – TSG Hoffenheim / um 20 Auer 30