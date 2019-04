An der Premier League konnt sech Everton doheem mat engem klore 4:0 géint d'Red Devils behaapten. PSG ass wéinst dem Remis vu Lille Champion a Frankräich.

Bundesliga

Freiburg - Borussia Dortmund 0:4

Bei der éischter Sonndespartie vun der däitscher Futtball-Bundesliga konnt de BVB nosetzen an ass elo erëm nëmmen ee Punkt hannert de Bayern. Am Breisgau konnten d'Borussen am 1. Duerchgang duerch de Sancho an der 12. Minutt a Féierung goen. Nodeems de Reus de jonken Englänner iwwer riets flott fräigespillt huet, huet dësen nëmmen nach dat ronnt Lieder missen eraschären.

Den Dortmunder Kapitän an Aktioun: de Marco Reus! / © afp

Knapp 10 Minutten no der Paus konnt dunn de Reus op 2:0 erhéijen an domat war d'Partie well sou gutt wéi gelaf. Freiburg hat näischt méi entgéint ze setzen a sou huet de Götze ee weidere Gol fir de BVB geschoss, dat an der 79. Minutt no enger weiderer Virlag vum Reus. An der 87. Spillminutt huet den Alcacer mat sengem 4:0 den Deckel op de Match geluecht.

Hertha BSC - Hannover / steet den Ament 0:0

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Everton - ManUnited 4:0

An der 1. Hallschecht kruten d'Red Devils d'Heemstäerkt vun Everton ze spieren. No 13 Minutten huet de Richarlison fir d'Heemformatioun getraff an an der 28. Spillminutt war et de Sigurdsson, deen op 2:0 fir seng Faarwen eropgeschrauft huet.

Den Trainer vu Manchester no der Defaite géint Everton. / © afp

Den 2. Duerchgang goung fir dem Ole Solskjaer seng Ekipp net besser weider. Knapp 10 Minutten no der Paus konnt de Fransous Luca Digne op 3:0 erhéijen a kuerz drop war et souguer de 4:0, dat duerch den Ex-Arsenal-Spiller Theo Walcott. Déi schlecht Nouvelle fir United war, datt nach iwwer 25 Minutten ze spille waren.

Arsenal - Palace 2:3

Den FC arsenal huet e Sonndeg de Mëtteg eng batter Néierlag missen astiechen. D'Ekipp aus der englescher Haaptstad huet sech nämlech doheem mat 2:3 géint Crystal Palace misse geschloe ginn. An der 17. Minutt hat de Benteke den 1:0 fir d'Gäscht markéiert. No der Paus konnt de Mesut Özil du fir d'Gunners ausgläichen, ier den Zaha den ale Virsprong nees hierstelle konnt. An der 69. Minutt huet de McArthur dunn esouguer op 3:1 gestallt. De gol vum Aubameyang an der 77. Minutt sollt ze spéit kommen an esou verléiert Arsenal mat 2:3.



Cardiff - Liverpool 0:2



Den FC Liverpool ass weiderhin net ze stoppen an och um 35. Spilldag hu si eng weider Victoire gefeiert. D'Ekipp vum Trainer Jürgen Klopp konnt sech e Sonndeg mat 2:0 zu Cardiff duerchsetzen. De Wijnaldum an de Milner hunn d'Goler vun de Reds geschoss. Domat feiere si déi 27. Victoire am 35. Match a sti mat zwee Punkten Avance ganz uewen an der Tabell.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Ligue 1

Toulouse - Lille 0:0

Mat engem éischter onspektakulärem 1. Duerchgang goung et an der Partie tëscht Toulouse a Lille mat engem 0:0 an d'Paus. Den 2. aus der franséischer Ligue 1 konnt auswäerts am Süden vu Frankräich kee Gol markéieren, soudatt et beim Remis blouf.

Paris Saint-Germain - Monaco / um 21 Auer

Wéinst dem Remis vu Lille ass de PSG fréizäiteg Champion an der franséischer Ligue 1. Domat kann den Thomas Tuchel säin 1. Championstitel mat der Formatioun aus der Haaptstad feieren.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Getafe - Sevilla 3:0

D'Heemekipp huet an der 1. Hallschecht fir kloer Verhältnisser gesuergt. Duerch ee Gol vum Mata an der 35. Spillminutt an engem weidere Gol vum Jorge Molina an der 5. Minutt vun der Nospillzäit stoung et 2:0 fir Getafe.

Am 2. Duerchgang konnt de Jorge Molina nach een dropsetzen, dat an der 53. Spillminutt. Am weidere Verlaf vun der Partie haten d'Andalusier näischt méi géint d'Defaite entgéint ze setzen.

Real Madrid - Bilbao 3:0

Nodeems an der éischter Hallschent keng Goler gefall sinn tëscht Real Madrid an Atletico Bilbao huet de Karim Benzema an der 47. Minutt de Score opgemaach. De Fransous sollt dann an der 76. Minutt och fir den 2:0 suergen. A fir den Hattrick perfekt ze maachen, huet hien an der 90. Minutt och nach fir d'3:0-Schlussresultat gesuergt.

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga