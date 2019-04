E Méindeg de Mëtteg huet d'Lëtzebuergerin am 3. Tour vun der Qualifikatioun an 3 Sätz mat 6:3, 5:7 a 6:2 géint d'Vera Zvonareva gewonnen.

D'Mandy Minella huet déi 3 Tier an der Qualifikatioun vum WTA-Tournoi zu Stuttgart iwwerstanen. E Méindeg de Mëtteg huet d'Lëtzebuergerin sech an dräi Sätz mat 6:3, 5:7 a 6:2 géint d'Vera Zvonareva duerchgesat. D'Russin war 2010 d'Nummer 2 op der Welt a steet aktuell op der 84. Plaz an der Weltranglëscht. D'Mandy Minella ass d'Nummer 108.

Mat wiem d'Mandy Minella et am éischten Tour vum Haapttableau ze kritt, steet nach net fest.