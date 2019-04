E Méindeg de Mëtteg gouf zu Nidderkuer am Stade Jos Haupert d'Finall vun der Coupe du Prince ausgedroen.

Hei stounge sech d'Escher Jeunesse a Swift Hesper géigeniwwer. Kuerz no 16 Auer e Méindeg de Mëtteg ass de Match dunn ugepaff ginn.

Mat der éischter Aktioun hunn déi Escher dunn och direkt hir Favoritteroll ënnerstrach. De Jeddi pléckt dem Silva de Ball vum Fouss an de Kevin Dos Santos bréngt seng Faarwen an der 4. Spillminutt mat 1:0 a Féierung.

Jeunesse bezwéngt Hesper a setzt sech d'Kroun op E Méindeg de Mëtteg gouf zu Nidderkuer am Stade Jos Haupert d'Finall vun der Coupe du Prince ausgedroen.

Et huet dann e bësse méi wéi 10 Minutte gedauert bis d'Ekipp vun Hesper eng éischte Kéier méi geféierlech virun den Escher Strofraum komm ass. Ee Gol sollt dorausser awer net entstoen.

Deen ass an der 15. Minutt nämlech op där anerer Säit gefall, Gléck hei awer fir Hesper, dass den Arbitter op Abseits entscheet huet, esou dass de Gol net gezielt huet.

Hesper huet no an no probéiert, fir Rou an de Match ze bréngen a kontrolléiert no vir ze spillen. D'Escher Jeunesse huet dat e bëssen aneschters gemaach, si hu probéiert, séier no vir ze spillen an de Géigner esou ënner Drock ze setzen.

An der 41. Minutt si si sou och zu enger ganz grousser Chance komm, wou den 2:0 eigentlech hätt misse falen.

Kuerz virun der Paus hat d'Ekipp vun Hesper dunn awer och nach eng gutt Chance. De Schoss vu knapps hannert dem Strofraum ass awer iwwer d'Lat gaangen.

Och an der zweeter Hallschent war et eng spannend an animéiert Partie, wou keng vu béide Formatioune sech eppe geschenkt hunn.

D'Jeunesse war wuel déi besser Ekipp, ma si haten nawell hir Schwieregkeete mat der gutt forméierter Defense vun Hesper, déi alles ginn hunn.

An der 92. Minutt hat Hesper dunn nach eemol en richteg gutt Geleeënheet. No engem Corner war den Escher Golkipp eigentlech scho geschloen, ma och keen Hesper Spiller konnt de Ball iwwer d'Linn drécken, esou dass de Ball in extremis gekläert konnt ginn.

Bis zum Schluss sollt kee Gol méi falen, esou dass d'Jeunesse sech iwwer den Titel freeë kann.

De ganze Match am Replay