De Bundesliga-Match tëscht dem VfL Wolfsburg an Eintracht Frankfurt huet no 3 Minutte missen ënnerbrach ginn an dat aus engem ongewinnte Grond.

D'Spectateuren an der Volkswagen-Arena zu Wolfsburg hunn nämlech honnerte vun Ouschtereeër op den Terrain geheit. Et waren der esouguer esou vill, dass d'Spiller vu béiden Ekippen hu missen hëllefen, fir den Terrain nees fräi ze kréien. D'Eeër, déi um Terrain gelant sinn, waren aus Plastik an net aus Schockela. Hannergrond ass eng Protest-Aktioun géint d'Méindesmatcher an der Bundesliga. No knapp zwou Minutte konnt de Match dunn nees weidergoen. De Match ass iwwregens mat engem 1:1 op en Enn gaangen. Den de Guzman hat Frankfurt an der 78. Minutt a Féierung bruecht. De Brooks konnt awer nach an allerleschter Minutt fir de VfL Wolfsburg ausgläichen. © AFP "Montagsspiele gehen uns auf die Eier" & "Schichtarbeiter gegen Montagsspiele" - Die Fans in Wolfsburg protestieren. Es fliegen Ostereier aufs Feld... 🐰🥚#WOBSGE pic.twitter.com/p9GmNviVJw — DW Sport (@dw_sport) 22. April 2019