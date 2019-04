En Dënschdeg den Owend gouf déi éischt Halleffinall vum DFB-Pokal ausgedroen. Hei krut den Hamburger SV Besuch vun RB Leipzig.

Ewéi erwaart ass de Bundesligist besser an de Match komm an Hamburg aus der zweeter Liga hat an der Ufanksphas seng Schwieregkeeten. Ëmmer erëm si si gutt iwwer d'Säite gaangen an hunn esou fir Gefor gesuergt.

An der 12. Minutt si si dunn och verdéngt a Féierung gaangen. No engem Corner vum Halstenberg ass de Poulsen am héchste gesprongen an den Dän huet de Ball eragekäppt. Fir de Poulsen war et säin éischte Gol iwwerhaapt am DFB-Pokal.

Nëmme 4 Minutten nom 1:0 stoung et du schonns bal 2:0, ma Leipzig huet hei innerhalb vu wéinege Sekonnen zweemol nëmmen de Potto getraff.

Am Uschloss un déi Aktioun huet den HSV sech awer an de Match eragebass an ass och ëmmer méi staark ginn. An der 24. Minutt konnte si dunn och den Ausgläich markéieren. De Kampl hat hannen net opgepasst an huet de Ball un de Jatta verluer, dësen huet gesinn, dass de Gulacsi ze wäit virum Gol stoung an huet aus 30 Meter ofgezunn. De Gulacsi war wuel nach um Ball drun, ma konnt dësen net méi entscheedend deviéieren.

Bis zur Paus war et weider eng ganz oppe Partie, wou béid Formatiounen hir Aktiounen haten, ma richteg Geféierleches war net méi dobäi, esou goung et mam 1:1 an d'Paus.

No der Paus huet Leipzig nees den Toun uginn an no 53 Minutten hu si och nees d'Féierung iwwerholl. Eng herrlech Flank vum Kampl ass beim Poulsen gelant, deen de Ball an d'Mëtt bruecht huet, wou de Jajicic de Ball onglécklech am eegene Gol ënnerbruecht huet.

Dem HSV huet an der zweeter Hallschent d'Kreativitéit an d'Kraaft gefeelt, fir Drock opzebauen a Leipzig a Gefor ze bréngen.

An der 72. Minutt ass dunn d'Decisioun gefall. De Laimer huet de Forsberg ugespillt an de Schwed hat vill Plaz an Zäit fir sech de Ball uerdentlech hinzeleeën a vun der Strofraumgrenz aus huet hien de Ball an de Gol geschoss, esou dass et 3:1 stoung. Eréischt zwou Minutte virdrun hat de Forsberg nach Pech, well do hat hien nëmmen d'Lat getraff.

Den HSV huet an der Schlussphas nach eemol richteg an de Match investéiert, ma et sollt schlussendlech näischt méi dobäi erauskommen, esou dass et bis zum Schluss beim 3:1 bliwwen ass an esou steet RB Leipzig an der Finall vum DFB-Pokal.

E Mëttwoch den Owend decidéiert sech dann, wien hire Géigner an der Finall wäert sinn. Vun 20.45 Auer u kritt et Werder Bremen do nämlech mam FC Bayern München ze dinn.