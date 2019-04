Am franséische Futtball ass et Metz en Dënschdeg den Owend net gelongen, fréizäiteg an d'Ligue1 erop ze klammen.

Den Tabellenéischten aus der Ligue2 kënnt nämlech an der Partie géint Grenoble net iwwert en 1-1 Remis eraus. An der Tabelle huet Metz 72 Punkten an domat eng Avance vu 4 Punkten op Brest. De Lëtzebuerger Nationalspiller Laurent Jans koum net an den Asaz. © Val Wagner Besser gelaf ass et iwwerdeems fir de Christopher Martins mat Troyes. Dem Lëtzebuerger seng Ekipp, déi an der Tabelle op déi drëtt Plaz kënnt, setzt sech mat 2-0 géint den Tabelleleschten Red Star Paräis duerch. De Christopher Martins stoung déi ganz Zäit iwwer um Terrain. Links FOTOGALERIE: Impressioune vum Val Wagner