An den Halleffinallen e Mëttwoch ka sech den F91 mat 3:1 géint de Progrès behaapten an d'Etzella klappt Mäertert-Waasserbëlleg 3:0.

E Mëttwoch den Owend stoungen d'Halleffinallen an der Coupe de Luxembourg um Programm. Mäertert-Waasserbëlleg aus der Éierepromotioun hat d'Etzella vun Ettelbréck aus der BGL Ligue op Besuch a war där kloer mat 0:3 ënnerleeën. Nidderkuer huet mussen op Diddeleng reesen an no deem Duell tëscht den zwee Veräiner aus der BGL Ligue huet sech den F91 iwwer eng 3:0-Victoire gefreet.

D'Finall vun der Coupe de 26. Mee heescht also F91 Diddeleng géint Etzella Ettelbréck.

Viru béiden Halleffinalle gouf et eng Gedenkminutt fir de verstuerwene Grand-Duc Jean.

Mäertert-Waasserbëlleg - Etzella 0:3

LIVETICKER fir nozeliesen: Mäertert-Waasserbëlleg - Etzella Ettelbréck.

Bei ongemittlechen Schmuddelwieder a ganz schwieregen Terrainsverhältnisser hat d'Lokalekipp, déi fir d'éischt an der Veräinsgeschicht an der Halleffinall vun der Coupe de Luxembourg stoung, d'Méiglechkeet op eng richteg Sensatioun - 25 Joer no der Fusioun vun de Clibb vu Mäertert a Waasserbëlleg. Nodeems een ewell den Noper Rouspert an der Véierelsfinall geklappt hat, war dat d'Haaptgespréichsthema an den Dierfer ...

Ma d'Hoffnung op d'Finall war net vu laanger dauer, well an der 19. Minutt huet de Bidon riets vun ca. 25 Meter op de Gol geschoss a säi kecke Schoss ass an dem Vogel säi rietse Wénkel gefall: 1 zu 0 fir d'Etzella.

No ronn enger hallwer Stonn war de Match richteg lancéiert an dunn huet de Bidon an der 31. fir d'zweet zougeschloen: De Schlesser ass ganz gutt op riets fräigespillt ginn, hien zitt op d'Linn a gëtt de Ball stramm an d'Mëtt an de Strofraum, wou de Bidon nëmme brauch de Fouss dohinner ze halen, fir de Ball an de Filet ze setzen.

Mat där verdéngter 2:0-Féierung vun der Etzella goung et an d'Paus. D'Gäscht haten einfach méi vum Spill a matten an där Period, an där d'Lokalekipp gedréckt huet, huet de Bidon mat sengem zweet perséinleche Gol zougeschloen.

Och an der zweeter Hallschent waren et d'Ettelbrécker, déi dominéiert hunn - bei Wiederkonditiounen, déi ëmmer méi schwéier goufen. An awer hate 592 Leit de Wee op de sauer-Terrain fonnt.

Si hu gesinn, wéi den Arnold an der 67. fir den 3:0 gesuergt huet: Den Arnold ass ganz schéin op riets vum Holtz fräigespillt ginn, hien ass op de Gol gezunn a mat engem placéierte Schoss huet hien dem Vogel am Gol keng Chance gelooss. E schéine Konter vun de Gäscht - an eng Virentscheedung.

Diddeleng - Nidderkuer 3:1

LIVETICKER fir nozeliesen: F91 Diddeleng - Progrès Nidderkuer.