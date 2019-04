An der 3. an decisiver Halleffinall tëscht dem T71 an der Etzella konnte sech déi Diddelenger um Mëttwoch den Owend no Verlängerung 69:62 duerchsetzen.

Den éischte Match hat den T71 mat 79:63 gewonnen an deen zweeten d'Etzella mat 67:62. D'Decisioun huet also am drëtte Match musse falen ... a béid Ekippen hunn et spannend gemaach!

Den T71 war liicht favoriséiert virum Match, no der Qualifikatiounsronn stoung Diddeleng op der 1. Plaz an der Tabell an och um leschte Spilldag am Titelgrupp. Allerdéngs huet een net méi esou gutt wéi am Ufank vun der Saison gespillt. Dogéint ass d'Etzella ass ëmmer esou just eng Ronn weiderkomm gewiescht.

Vun engem groussen Ënnerscheed huet een e Mëttwoch den Owend awer iwwer laang Strecken näischt gesinn! 22 Sekonne viru Schluss stoung et 58:58 - et hätt also esou oder esou kënnen ausgoen ... ma fir d'éischt goung et du mol an d'Verlängerung, well um Score huet sech deen Ament näischt méi geännert. Also 5 weider Minutten!

Dee bessere Start an de Match hate kloer déi Ettelbrécker, déi nom 1. Véierel 25:13 vir waren. Am 2. konnten déi Diddelenger dunn den Ecart e bësse verkierzen, 12:7 war dee fir si. Also 32:25 fir d'Etzella an der Paus, et war nach alles dran.

Ganz enk war dunn deen drëtte Véierel (17:16 fir d'Etzella), déi Diddelenger haten also virum leschte Véierel 8 Punkte Réckstand ... a kruten déi dunn in extremis opgeholl (17:9).

No der regulärer Spillzäit stoung et also 58:58, et gouf also eng Verlängerung an an där huet den T71 du kuerze Prozess gemaach: En 11:4 ass hinnen an deene 5 Minutte reusséiert, esou datt Diddeleng um Enn 69:62 gewënnt an elo an der Finall géint de Gréngewald spillt.

De Gréngewald hat sech jo iwwerraschend géint de Champion Steesel duerchgesat.