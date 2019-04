Um Terrain, op de Gradinen, an de Medien an och an de soziale Medien huet d'Eelefmeter-Entscheedung fir grouss Opreegung gesuergt.

Hei geet et ëm eng Aktioun an der 78. Minutt, wou et een Zweekampf war tëscht dem Theodor Gebre Selasie an dem Kingsley Coman, wou dee Leschtgenannte gefall ass. Den Arbitter Daniel Siebert huet direkt op den Eelefmeterpunkt gewisen. Den Dr. Jochen Drees, de Leeder vum Video-Assistent beim DFB, huet dem Arbitter keng "Bonne note" ausgestallt. Hie kritiséiert, dass den Arbitter an der Review-Area sech d'Aktioun mol net méi ugekuckt huet.

Den Arbitter Daniel Siebert an de Video-Assistent Dr. Robert Kampka hätten net richteg kommunizéiert an esou hätt een et verpasst, fir sech d'Aktioun nach eemol unzekucken, ënnersträicht den Drees.

Weider betount hien, dass ee beim DFB zur Conclusioun komm wier, dass aus schiedsrichterfachlecher Siicht d'Eelefmeter-Decisioun net korrekt gewiescht wier.