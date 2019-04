E Freideg den Owend war am nationale Futtball-Championnat den Optakt vum 22. Spilldag.

De Racing konnt sech um Enn mat 1:0 zu Péiteng behaapten a sech esou wichteg Punkten an der Course ëm d'europäescht Geschäft sécheren.

Déi Péitenger hunn e Freideg den Owend versicht, de Match direkt am Ufank an d'Hand ze huelen. Si konnten de Racing dann och hannen dran drécken, ma aus hire Chancen hu se kee Kapital geschloen. Kuerz virun der Paus sinn dunn d'Gäscht a Féierung gaangen. No engem Corner hat den Diouf de Ball nach degagéiert, ma dat ronnt Lieder ass dem Da Mota virun d'Féiss gefall. De Spiller vum Racinh guet net laang gezéckt an direkt ofgezunn an de Ball aus 20 Meter an de Gol gesat. Keng Chance fir den Amodio am Péitenger Gol.

No der Paus war et de Racing deen de Match kontrolléiert huet. Déi Stater stounge weider kompakt an der Defense an hunn et ëmmer nees mat engem séieren Ëmschalt-Spill probéiert. An der 73. Minutt hat de Szimayer d'Chance, fir d'Gäscht op 2:0 ze erhéijen. No enger Flank vum Da Mota war de Szimayer am Strofraum mam Kapp un de Ball komm, ma den Amodio am Péitenger Gol konnt dat ronnt Lieder nach esou just degagéieren. Domadder ass et beim 1:0 vum Racing bliwwen.

An de leschte 15 Minutten hunn déi Péitenger nach emol alles probéiert, fir awer nach de Gol ze fannen, ma dat sollt hinnen net méi geléngen.De Racing wënnt domadder um Enn mat 1:0.

Duerch dës Victoire steet de Racing an der provisorescher Tabell elo op der 4. Plaz, dat punktgläich mat Déifferdeng.