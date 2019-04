E Freideg den Owend huet Metz beim FC Red Star den Opstig an d'Ligue 1 an dréchen Dicher bruecht.

An der Ligue 2 huet den FC Metz fir de Kont vum 35. Spilldag mat 2:1 beim FC Red Star gewonnen. De Laurent Jans soutz bei der Victoire déi 90 Minutten iwwer op der Bänk.

3 Deeg virum leschte Spilldag stinn d'Grenats domadder als éischten Opsteiger an der Ligue 2 fest. Den Titel ass hinnen awer nach net sécher, well Stade Brest 7 Punkten hannert Metz läit.

Metz war e Freideg den Owend an der 21. Minutt duerch een Eelefmeter vum Diallo a Féierung gaangen. Kuerz virun der Paus hat de Camara op 1:1 ausgeglach. Laang huet et duerno no engem Remis ausgesinn, ma Metz wollt sech mat engem Punkt net zefridde ginn. An der 90. Minutt ass dem Nguette e weidere Gol fir d'Gäscht gegléckt, sou datt si mat 2:1 gewannen an déi nächst Saison nees an der Ligue 1 wäerte spillen.

De Christopher Martins war e Freideg den Owend och mat Troyes am Asaz. Fir de Lëtzebuerger Nationalspiller a seng Ekipp gouf et auswäerts eng knapp 1:0-Victoire géint US Orléans. An der provisorescher Tabell steet Troyes op der 3. Plaz an huet elo nach e Réckstand vu 4 Punkten op Stade Brest. Den direkten Opstig ass weiderhin nach méiglech. De Christopher Martins stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain an huet an der 71. Minutt déi giel Kaart gewise kritt.