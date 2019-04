E Freideg den Owend huet Lëtzebuerg bei der Äishockey-WM vun der 3. Divisioun mat 3:4 géint Turkmenistan verluer.

Am 4. Match bei der Äishockey-WM vun der 3. Divisioun huet d'Lëtzebuerger Nationalekipp déi zweet Néierlag kasséiert. D'Ekipp vum Petr Fical huet sech e Freideg den Owend a Bulgarien misse mat 3:4 géint Turkmenistan geschloe ginn.

Béid Ekippen hu sech een enke Match geliwwert. Lëtzebuerg war séier mat 2:0 a Féierung gaangen, ma konnt dëse Virsprong net iwwert d'Zäit bréngen.

Am leschte Match kritt Lëtzebuerg et e Sonndeg den Owend mat Bulgarien ze dinn. Bulgarien huet sech schonn d'Goldmedail geséchert. An der Course ëm déi aner Medaile sinn nach Lëtzebuerg, Turkmenistan, d'Tierkei an Taiwan mat dobäi.

D'Resultater vun der Lëtzebuerger Nationalekipp am Iwwerbléck:

Tierkei - Lëtzebuerg 2:3

Lëtzebuerg - Taiwan 4:5

Lëtzebuerg - Südafrika 5:2

Turkmenistan - Lëtzebuerg 4:3