An der 2. Finall klappt Diddeleng no enger staarker Leeschtung déi favoriséiert Ettelbrécker mat 89:80.

Déi éischt Finall hat de Favoritt vun Ettelbréck kloer mat 97:77 fir sech entscheet an hat den Diddelenger domadder keng Chance gelooss.

Am zweete Match haten déi Ettelbrécker dann awer wesentlech méi ze kämpfen wëll den T71 huet hinnen d'Liewen dës kéier net sou einfach gemaach. Am éischte Véierel hunn se de Kuerf gutt getraff a konnten sech an der Mëtt vun dësem Véierel e Virsprong erausspillen deen se bis zum Schluss och konnten halen.

Déi Ettelbrécker wollten dëst awer net einfach esou op sech sëtze loossen an hunn an den éischte Minutten e Gang eropgeschalt. Sou konnten se de Match och dréinen a mol nees eng kéier a Féierung goen. Den T71 huet sech dovunner awer net beandrocke gelooss a konnt an de leschte Minutten nees a Féierung goen sou dat se mat engem Virsprong vu 5 Punkten (41:36) an d'Paus gaange sinn.

No der Paus hunn déi Diddelenger e richtege Laf op de Parquet gezaubert, d'Schëss vun der 3er-Linn sinn just nach esou erageflunn an déi Ettelbrécker wossten net wéi hinne geschitt. De Virsprong war dann och bis op 22 Punkten ugewuess. Och an der Kierpersprooch vun den Diddelenger huet ee gesinn dat Si des 2. Finall onbedéngt gewanne wollten. Dësen 3. Véierel huet Diddeleng dann och mat 31:17 fir sech entscheet an hat eng optimal Ausgangslag fir de leschte Véierel.

Am leschte Véierel huet d'Etzella nach eng kéier alles probéiert fir dat onméiglecht awer nach méiglech ze maachen a konnten de Retard nach eng kéier richteg verrengeren an hunn de Match nees méi spannend gemaach. Kuerz viru Schluss waren den Ecart just nach bei 6 Punkten. Schlussendlech ass de Gäscht awer d'Zäit fortgelaf wëll de Réckstand dann awer einfach ze grouss war an Diddeleng gewënnt déi 2. Finall mat 89:80.

Op béide Säiten hunn d'Amerikaner Miles Jackson-Cartwright (T71) an den Timothy Coleman (Etzella) mat all kéiers 31 Punkten eng staark Partie gespillt.