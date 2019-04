An der éischter vun dräi méigleche Finallen hat Diddeleng um Enn d'Nues vir.

Um Sonndeg goung et bei den Dammen an déi éischte Finall, dëst tëscht dem T71 Diddeleng an dem Gréngewald.

Déi éischt Aktioune waren hei fir déi Diddelenger, sou dass si sech no 5 Minutten ewell eng éischt gréisser Avance erausspillen konnten, dëst beim Stand vun 13:6 fir d'Lokalekipp. Ma och d'Damme vum Gréngewald haten hier gutt Aktiounen. No 10 Minutten ware si erëm liicht méi no un den T71 erukomm, ma ënnert dem Strich war den éischt Véierel fir Diddeleng, dëst mat 15 op 11.

Am zweete Véierel haten déi Diddelenger de Rhythmus an der Offensiv verluer an de Gréngewald war virun allem ënnert dem Kuerf ganz staark. Virun allem d'Samantha Cooper an d'Anne Simon konnten op Säite vum Gréngewald iwwerzeegen. Soumat war et dem Gréngewald och gelongen, de Match ze dréinen an zur Halbzeit esouguer mat 29:27 a Féierung ze goen.

No der Paus war et een hin an hier. D'Féierung huet permanent gewiesselt a béid Ekippen haten d'Chance op d'Victoire. Beim T71 war et virun allem d'Shalonda Winton, dat sech extrem staark presentéiere konnt a sou war et den Diddelenger Damme gelongen, mat enger 4-Punkten-Avance an de leschte véierel ze goen, dëst mat 43:39.

Am leschte Véierel waren et dann och déi Diddelenger, déi an enger intensiver Partie nach méi Loft iwwreg haten. 6 Minutte virum Enn vun der Partie konnte si sech dann och eng gréisser Avance erausspillen, a sou hat beim Score vu 55:47 villes a Richtung vun den Diddelenger gewisen. An de leschte Minutten huet de Gréngewald awer méi Feeler gemaach an den T71 Diddeleng huet dës ausgenotzt. Um Enn konnt sech den T71 Diddeleng mat 66:53 géint de Gréngewald behaapten.