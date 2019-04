Lille iwwerrennt Nimes mat 5:0, Leicester klappt ee schwaacht Arsenal mat 3:0.

An der Premier League koum et ënnert anerem zum Duell tëscht dem FC Chelsea a Manchester United. An der Bundesliga krut Bayern München et mat Nürnberg ze dinn.

Bundesliga:

Hoffenheim - Wolfsburg 1:4

Hoffenheim war staark an de Match koum. De Szalai konnt seng Faarwe fréi an der 9. Minutt a Féierung bréngen. Duerno haten d'Männer vun Hoffenheim nach d'Chance ze erhéijen, ma de Kramaric konnt aus eelef Meter net verwandelen. Virun der Paus war et dem William dann awer gelongen, den Ausgläich fir Wolfsburg ze markéieren.

Nom Säitewiessel war de VFL Wolfsburg déi besser Ekipp. An der 69. Spillminutt konnt de Weghorst dann d'Féierung markéieren. Et hat um Enn awer bis zur 85. Minutt gedauert, éiert eng Entscheedung gefale war. Den Arnold konnt no enger Virlag vum Weghorst op 3:1 stellen. Déi leschten Aktioun war dann awer erëm fir den hollännesche Stiermer, dee fir de 4:1 suerge konnt.

Soumat gëtt et eng Enttäuschung fir déi Hoffenheimer, déi mat 1:4 doheem ënner ginn.

Nürnberg - Bayern

18:00 Auer

Premier League:

Leicester - Arsenal 3:0

An der englescher Premier League verléiert Arsenal weider den Uschloss un d'Champions League Plazen. Nodeems de Maitland-Niles an der 36. Minutt mat senger zweeter gieler Kaart am Match vum Terrain gesat gouf, hat et bis zur 59. Minutt gedauert, éiert Leicester hier zueleméisseg Iwwerleeënheet ausnotze konnt. Et war den Tielemans, deen an der 59. Minutt fir d'Féierung suerge konnt. D'Lokalformatioun war déi kloer besser Ekipp, ma et hat awer bis zur 86. Minutt gedauert, éiert d'Entscheedung gefall war. De Vardy konnt hei no engem wäite Ball markéieren. Fir de Schlusspunkt konnt den Englänner dann an der 5. Minutt vun der Nospillzäit suergen.

Soumat verléiert Arsenal mat 0:3 zu Leicester.

Manchester United - Chelsea

17:30 Auer

Serie A:

Torino - AC Milan

20:30

LaLiga:

Rayo Vallecano - Real Madrid

20:45 Auer

Ligue 1:

Lille - Nimes 5:0

An der Ligue 1 konnt sech Lille däitlech behaapten Nodeems et no 45 Minutte nach 0:0 stoung, war et den Tabellen-2., dee besser aus der Kabinn koum war. De Remy hat de Score an der 51. Minutt lancéiert, éiert de Bamba an der 64. Minutt op 2:0 stelle konnt. An der 70. Minutt konnt den Celik fir d'Entscheedung suergen, ma de Pepe, deen eng ganz staark Saison spillt konnt an der 80. Minutt nach op 4:0 stellen. De Schlusspunkt war fir de Fonte, de fir de 5:0 suerge konnt.

Domat wënnt Lille kloer an däitlech mat 5:0 géint Nimes.

