D'Partie tëscht der Etzella an dem T71 Diddeleng e Mëttwoch um 17 Auer gëtt op RTL.lu an op den Appen am Livestream gewisen.

Bei den Häre gëtt nom Modus Best-of-5 gespillt. E Mëttwoch um 17 Auer ass déi drëtt Finall zu Ettelbréck tëscht der Etzella an dem T71. Do kann deemno nach keng Decisioun falen. 1:1 steet et no deenen zwee éischte Matcher. Déi Ekipp, déi als éischt 3 Partië fir sech entscheede kann, gëtt Champion. Links Basket Resultater

REPLAY: All d'Matcher am Video

TELE: Rebound - de Basketsmagazin

RADIO: Rebound