D'Partie tëscht Tottenham an Ajax vun 21.00 Auer u live um 2. RTL, op RTL.lu an op der App.

An der Futtball Championsleague ginn haut a muer d'Allersmatcher an den Halleffinalle gespillt.

Den Owend vun 9 Auer u kréien et Tottenham Hotspur an Ajax Amsterdam mateneen ze dinn. Muer ass et d'Partie tëscht Barcelona Liverpool. Béid Matcher ginn um 2. Kanal vun RTL Tëlee Lëtzebuerg iwwerdroen.

Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.

Sender: 2. RTL

Ufank vun der Emissioun : 20h40

Ufank vum Match: 21h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 23h15

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vum 2. RTL.

