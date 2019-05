E Mëttwoch huet d'Lëtzebuergerin (WTA-100) sech an 3 Sätz mat 1:6, 6:4 a 4:6 géint d'Chinesin Wang Qiang (WTA-16) misse geschloe ginn.

Am Tennis gouf d'Mandy Minella beim WTA-Tournoi zu Prag an Tschechien am 2. Tour eliminéiert.

D'Chinesin steet an der Weltranglëscht op Plaz 16, d'Mandy Minella ass aktuell d'Nummer 100.