Fir de Kont vum 23. Spilldag konnt sech och nach Stroossen zu Rëmeleng duerchsetzen.

Um 1. Mee ass an der BGL Ligue de kompletten 23. Spilldag.

Hueschtert - Fola 2:3

D'Fola huet an der éischter Hallschent vun der éischter Minutt un den Toun am Match géint Hueschtert uginn. Déi Escher hu sech ëmmer nees gutt Chancen erausgespillt, ma dës waren an den éischte 45 Minutten nach net präzis genuch, sou datt et an der Paus nach 0:0 stoung.

No der Paus konnt d'Fola dunn an der 61. Minutt duerch ee schéine Gol vum Kirch aus 16 Meter mat 1:0 a Féierung goen. Fir d'Fola war et eng verdéngte Féierung, ma et ass awer net laang dobäi bliwwen. No engem Feeler vum Mura um Desevic huet den Arbitter nämlech an der 63. Minutt op de Punkt gewisen. De Lavie huet sech de Ball geholl an den Eelefmeter souverän verwandelt an op 1:1 gesat.

De Match tëscht béiden Ekippen war elo richteg ausgeglach an et ass ëmmer nees hin an hier gaangen an et gouf op béide Säiten ëmmer nees geféierlech Chancen. An der 79. Minutt ass de Ball dunn eng weider Kéier am Filet gelant. De Lavie huet Hueschtert mat 2:1 a Féierung bruecht. An der 86. Minutt gouf et d'Reaktioun vun der Fola. De Seydi huet nees op 2:2 gesat. Ma dat sollt et awer nach net gewiescht sinn, well an der éischter Minutt vun der Nospillzäit huet den Hadji no engem Corner mam Kapp den 3:2 markéiert an esou fir d'Victoire vun den Escher gesuergt. Fir d'Fola wichteg 3 Punkten. Si bleiwen domadder op der 2. Plaz an der Tabell. Hueschtert bleift weider op der Relegatiounsplaz.

Rëmeleng - Stroossen 0:2

Rëmeleng ass staark an d'Partie gestart an hat duerch den Diallo an der 4. Minutt déi grouss Chance zum 1:0. Nom Schoss vum Lusamba, koum den Diallo fräi zum Schoss. Säi Versuch ass awer laanscht den eidele Gol gaangen. Dono huet Rëmeleng et nach e puer Mol aus der zweeter Rei probéiert, mä de Schon am Stroossener Gol hat keng Problemer fir dës Versich ze paréieren. Eréischt an der 27. Minutt haten d'Gäscht hir éischt Chance. Den Tsuchihashi war awer net richteg un de Ball komm, sou datt säi Schoss laanscht de Gol gaangen ass. An deene leschten 2 Minutte vun der éischter Halschent huet Stroossen sech du bëssi méi no vir getraut a konnt sech zwou Chancen duerch de Jager erausspillen, mä déi béid Chancë sinn nieft oder iwwert de Gol gaangen.

No der Paus huet et an der 65. Minutt eng éischte Kéier gerabbelt. No enger Flank vum Tsuchihashi hat de Lourenco Stroossen aus 5 Meter mat 1:0 a Féierung bruecht. Nom Gol huet Rëmeleng komplett de Fuedem verluer a konnt Stroossen net méi vill entgéint setzen. Et huet nawell bis déi 89. Minutt gedauert bis de Lourenco fir d'Gäscht op 2:0 setzte konnt.

Bei dësem Resultat sollt et bis zum Schluss bleiwen.

Rouspert - Munneref 0:4

Näischt ze huele gouf et e Mëttwoch fir Rouspert géint Munneref. D'Lokalekipp huet sech verdéngt mat 4:0 behaapt. D'Gäscht hu sech déi besser Chancen erausgespillt an esou loung een no den éischte 45 Minutte verdéngt mat 2:0 a Féierung. An der 13. Minutt hat de Benamra seng Faarwen a Féierung bruecht. No 30 Minutten huet de Scanzano nogeluecht an op 2:0 erhéicht. D'Lokalekipp war beméit, ma duerch ze vill Ongenauegkeeten ass een net wierklech geféierlech ginn.

An der zweeter Hallschent war et dat nämmlecht Bild a Munneref huet weider den Toun an der Partie uginn. No 58 Minutten huet de Benamra duerch säin zweete Gol fir d'Virentscheedung gesuergt. Fir de Schlusspunkt huet de Martins mam 4:0 an der 83. Minutt gesuergt.

Progrès Nidderkuer - Union Titus Péiteng

Ugepaff um 18 Auer

RM Hamm Benfica - Déifferdeng

Ugepaff um 18 Auer

Etzella Ettelbréck - F91 Diddeleng

Ugepaff um 18 Auer

Jeunesse - Racing

Ugepaff um 18 Auer