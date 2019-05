Duerch d'Victoire e Mëttwoch den Owend ass d'Etzella an der Best-of-five-Serie elo mat 2:1 a Féierung.

An der Total League am Basket gouf e Mëttwoch bei den Hären déi 3. Finall tëscht der Etzella Ettelbréck an dem T71 Diddeleng gespillt. Um Enn konnt sech d'Etzella mat 105:95 behaapten an ee weider Schratt a Richtung Titel maachen. An der Best-of-five-Serie steet et domadder elo 2:1 fir déi Ettelbrécker. Den éischte Match hat d'Etzella mat 97:77 gewonnen am zweete war den T71 mat 89:80 iwwerleeën.

E Samschdeg den Owend um 20.30 Auer kéint dann an der 4. Finall zu Diddeleng d'Decisioun falen, dat wann d'Etzella de Match sollt gewannen.



De Resumé vum Match:

D'Etzella Ettelbréck ass e Mëttwoch den Owend mat cent à l'heure an déi 3. Finall géint den T71 Diddeleng gestart. Déi Ettelbrécker hunn den T71 richteg iwwerrannt an esou hat ee sech schonn no 4 Minutten e Virsprong vun 10 Punkten erausgespillt. No 7 Minutte stoung et 23:15 fir d'Lokalekipp. D'Etzella huet ëmmer nees ganz séier ëmgeschalt an d'Gäscht domadder virun zolidd Problemer gestallt. D'Defense vum T71 war nämlech net gutt a bei Ballverloschter si Schumacher a Co net no hanne gelaf, fir e méigleche Kuerf vun den Ettelbrécker ze verhënneren. Um Enn vum éischte Véierel loung d'Etzella mat 32:19 a Féierung.

Am Ufank vun den zweeten 10 Minutten ass de Réckstand vum T71 Diddeleng weider gewuess an dat op 15 Punkten. Duerno hu si awer ëmmer nees vun der Dräier-Linn getraff a sinn doduerch erëm erukomm an esou hat den T71 op eemol nëmmen nach e Réckstand vu 6 Punkten. Déi Diddelenger hunn och dovunner profitéiert, datt de Coleman bei der Etzella huet missen op d'Bänk sëtze goen, well hie schonn dräi Feeler hat. Beim Tëschestand vun 58:52 fir Ettelbréck ass et an d'Paus gaangen. Den T71 konnt domadder absolut zefridde sinn, well ee spilleresch net konnt mat den Ettelbrécker an der éischter Hallschent mathalen an een de Rhythmus an der Attack zu kengem Moment fonnt huet.

Am drëtte Véierel gouf et ee battere Moment fir den T71, dat well den Tom Schumacher sech blesséiert huet an duerno net méi konnt matspillen. Och wann de Schumacher ee vun de Schlësselspiller an der Ekipp ass, hu seng Co-Ekipieren sech dovunner net aus der Rou brénge gelooss an hu weider gekämpft. Stoung et no 3 Minutten am drëtte Véierel nach 67:56 fir d'Lokalekipp, sou ass den T71 Diddeleng duerno erukomm a konnt no 9 Minutten ausgläichen. Déi Diddelenger waren elo nees voll am Match an et war richteg spannend. Bei der Etzella ass et elo nämlech net méi richteg gelaf, et hat ee keng richteg Organisatioun méi an et huet een ëmmer erëm ze fréi ofgeschloss. Beim Stand vun 78:75 fir Ettelbréck ass et an de leschte Véierel gaangen.

Am leschte Véierel ass et ëmmer nees hin an hier gaangen. Eemol war den T71 a Féierung, dann erëm d'Etzella. 7 Minutt virum Enn vum Match stoung et 84:83 fir déi Ettelbrécker. 2 Minutte viru Schluss hat den T71 Diddeleng dunn nach eng Kéier ausgeglach, ma 46 Sekonne viru Schluss haten déi Ettelbrécker sech dunn nees e Virsprong vu 5 Punkten erausgespillt an et stoung 100:95. Um Enn gewënnt Ettelbréck mat 105:95.

E ganz wichtege Spiller bei dëser Victoire war de Jairo Delgado. Hie kënnt um Enn op 29 Punkten.