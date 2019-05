De 37 Joer ale Spuenier hat sech no engem Training net gutt gespuert a war an d'Klinik ageliwwert ginn.

Nodeems portugisesch Medien e Mëttwoch gemellt haten, datt den Iker Casillas wärend dem Training een Häerzinfarkt soll gehat hunn, huet säi Veräin den FC Porto dat kuerz drop bestätegt.

De 37 Joer ale Kipper soll an enger Klinik noutoperéiert ginn. Medien no soll hien an engem stabillen Zoustand sinn.

De Casillas gëllt als ee vun deene beschte Golkippere vun allen Zäiten. Hien huet laang fir Real Madrid gespillt a gouf mat Spuenien zwee Mol Europameeschter an 2010 Weltmeeschter.