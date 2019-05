Um Donneschdeg hu sech de Conseil an de Verwaltungsrot vum 1. FC Kaiserslautern fir eng laangfristeg an nohalteg Kooperatioun ausgeschwat.

De Wee fir ee méiglecht Engagement vum Flavio Becca beim 1. FC Kaiserslautern ass fräi. Nodeems sech en Dënschdeg déi Responsabel vum däitschen Traditiounsveräin an de Lëtzebuerger Geschäftsmann getraff haten, gouf en Donneschdeg de Conseil iwwert d'Resultater vun de Gespréicher informéiert.

An engem Schreiwes heescht et, datt de Conseil an de Verwaltungsrot d'Pläng fir eng laangfristeg an nohalteg Kooperatioun géinge begréissen an een an der Zesummenaarbecht mam Flavio Becca eng grouss Chance fir den 1. FCK géing gesinn.

RTL-Artikel vum 30. Abrëll: Bild Zeitung mellt: "Milliardär" Flavio Becca rett Kaiserslautern

Schreiwes vum FCK

Die Geschäftsführung des 1. FC Kaiserslautern hat in einer Sitzung am Donnerstag, 2. Mai 2019, den Beirat der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH sowie den Vorstand des 1. FC Kaiserslautern e.V. über den aktuellen Stand der Verhandlungen bezüglich eines möglichen Einstiegs von Flavio Becca als strategischem Partner vorgestellt.

Der Beirat und der Vorstand begrüßen diese Pläne über eine langfristig und nachhaltig angelegte Kooperation und sehen in der Zusammenarbeit mit Flavio Becca eine große Chance für den 1. FC Kaiserslautern, sowohl was die kurzfristige Absicherung der Lizenz, als auch was die zukünftige Entwicklung des FCK betrifft. Gemeinsam mit Flavio Becca als langfristigem strategischem Partner wollen die Verantwortlichen an einer erfolgreichen Zukunft der Roten Teufel arbeiten.

Der Beirat beauftragt daher die Geschäftsführer Michael Klatt und Martin Bader damit, die Verhandlungen weiter zu führen und zeitnah Details einer langfristig angelegten Partnerschaft zu erarbeiten. Darüber hinaus genießt die Geschäftsführung das Vertrauen des Beirates und wird von diesem beauftragt, die Themen Lizenzierung sowie Planung und Umsetzung der kommenden Spielzeit zu bearbeiten.

Zuletzt möchten die Verantwortlichen des FCK alle, auch die Medien, nochmals zu einer Versachlichung der Diskussionen aufrufen und bitten darum, Themen künftig wieder inhaltlich und nicht auf persönlicher Ebene zu diskutieren.