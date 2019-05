En Donneschdeg den Owend goufen an der Europa League d'Allersmatcher vun den Halleffinalle gespillt.

Eintracht Frankfurt huet en Donneschdeg den Owend am Allersmatch vun den Europa-League-Halleffinallen géint Chelsea bis zum Schluss gekämpft a konnt sech um Enn iwwert een 1:1 freeën. An der 23. Minutt hat de Jovic fir Frankfurt markéiert. An der 45. Minutt hat de Pedro fir Chelsea ausgeglach. Frankfurt bleift domadder dës Saison an der Europa League weider ongeschloen doheem. An den zweete 45 Minutte war Chelsea déi méi staark Ekipp, ma Frankfurt huet hinnen d'Liewe schwéier gemaach a kee weidere Gol zougelooss.

An der zweeter Partie vum Owend huet Arsenal mat 3:1 géint Valencia gewonnen. Nom 1:0 vum Diakhaby an der 11. Minutt konnt Arsenal de Match duerch Goler vum Lacazette an Aubameyang dréinen an um Enn souverän gewannen.

D'Retourmatcher vun den Halleffinallen an der Europa League ginn den 9. Mee gespillt.

Eintracht Frankfurt - Chelsea 1:1

An den éischte 45 Minutte war et eng ausgeglache Patie tëscht Eintracht Frankfurt an Chelsea. Nodeems Chelsea an den éischt Minutten nach e bësse méi vum Match hat, sinn déi Frankfurter lues awer sécher waarm ginn a konnten an der 23. Minutt mat 1:0 a Féierung goen. No der Recuperatioun vum Ball an der eegener Hallschent hat d'Lokalekipp séier ëmgeschalt an no vir gespillt. De Kostic huet de Ball du vun der lénker Säit an d'Mëtt vum Strofraum geflankt an do stoung de Jovic genee richteg, fir dat ronnt Lieder aus 13 Meter mam Kapp an de Filet ze setzen.

No der Féierung ass d'Ekipp vum Hütter weider Konsequent an d'Zweekämpf gaangen a huet Chelsea kaum Raim gelooss, fir hiert Spill opzezéien. An de leschte Minutte vun der éischter Hallschent ass Chelsea dunn awer méi staark ginn an ass e puer Mol geféierlech virun de Gol vun de Frankfurter komm. An der 45. Minutt ass den Englänner dann och den 1:1 gegléckt. No engem Corner vun der rietser Säit war et de Frankfurter net gelongen, de Ball aus dem Strofraum ze degagéieren. Den Emerson konnt de Ball um Enn eriwwer gi bei de Pedro an deen huet dunn an de rietsen Eck getraff. Mam 1:1 ass et an d'Paus gaangen.

No der Paus huet sech Frankfurt mam Spillopbau schwéier gedoen an Chelsea huet den Toun uginn. An der 60. Minutt hat den David Luiz nëmme knapp d'Féierung fir d'Gäscht verpasst. Säi Fräistouss war vum Frankfurter Kipper Trapp widder d'Lat gelénkt ginn a vun do aus an den Aus gaangen. An der 74. Minutt war et eng duebel Chance vun de Gäscht. De Loftus-Cheek hat et aus 14 Meter probéiert, ma den Trap konnt de Ball no vir ofwieren. Den Hazard konnt dat ronnt Lieder du mat der Broscht stoppen an huet et volley probéiert, ma säi Schoss ass knapp laanscht de Gol gaangen.

Frankfurt ass an der zweeter Hallschent nëmme seelen aus der eegener Hallschent erauskomm. Déi beschte Chance hat de Veräin aus der Bundesliga an der 81. Minutt. Den Da Costa hat sech op der rietser Säit duerchgesat an de Ball op den zweete Potto ginn. Do ass de Paciencia e Schratt ze spéit komm, ma de Gol hätt souwisou net gezielt, well de Fändel wéinst Abseits uewe war.

An de leschte Minutten ass et nach eng Kéier hin an hier gaangen. Bis zum Schluss ass awer kenger Ekipp méi ee Gol gelongen, sou datt de Match mat engem 1:1 op en Enn gaangen ass.

Arsenal - Valencia 3:1

An der Partie tëscht Arsenal a Valencia waren et d'Gäscht déi den éischte Gol vum Owend konnte markéieren. Schonn an der 11. Minutt ass Valencia duerch e Gol vum Diakhaby mat 1:0 a Féierung gaangen. No engem laange Corner hat de Moreno de Ball vum zweeten op den éischte Potto gekäppt an do war den Diakhaby méi héich gespronge wéi de Xhaka an de Lacazette an hat dat ronnt Lieder aus kuerzer Distanz mam Kapp an de Gol gesat.

Arsenal huet sech géint d'Spuenier schwéier gedoen a konnt kaum Akzenter setzen, ma wéi aus dem Näischt ass hinnen dunn awer an der 18. Minutt den 1:1 gegléckt. E laange Pass vum Lacazette op den Aubameyang hat d'Defense vun de Spuenier iwwerrascht. Am Strofraum huet den Aubameyang no enger Verzögerung de Ball queesch op de Lacazette gespillt an deen huet aus zentraler Positioun dat ronnt Lieder nëmmen nach missen an den eidele Gol schéissen.

An der 26. Minutt ass Arsenal du mat 2:1 a Féierung gaangen. De Xhaka hat de Ball an de Strofraum geflankt, wou de Roncaglia de Lacazette komplett aus den A verluer hat. De Fransous konnt de Ball op de Gol käppen, hei ass den Neto nach esou just dru komm, ma hie konnt dat ronnt Lieder nëmme widder de Potto deviéieren a vun do ass et an de Gol gesprongen. Mat der verdéngter 2:1-Féierung fir Arsenal ass et an d'Paus gaangen.

No der Paus hu béid Ekippe ganz zeréckhalend agéiert a si kee grousse Risiko agaangen. Nëmmen duerch eenzel Aktiounen ass e gewëssenen Tempo am Match zustane komm. An der 63. Minutt hat de Lacazette eng déck Chance fir mat sengem drëtte Gol vum Owend, fir eng Virentscheedung ze suergen. No Viraarbecht vum Aubameyang huet de Fransous aus kuerzer Distanz de Ball awer net geroden. An der 67. Minutt war et eng weider gutt Chance fir Arsenal, ma dës Kéier konnt de Kipper vu Valencia de Ball klären. An der 73. Minutt war et dunn eng geféierlech Aktioun vu Valencia. Den Cech konnt de Schoss vum Gameiro mat de Féiss paréieren.

An der 82. Minutt hat Valencia d'Chance, fir auszegläichen

Fir de Schlusspunkt huet den Aubameyang mam 3:1 an der 1. Minutt vun der Nospillzäit gesuergt.

D'Europa League am Iwwerbléck