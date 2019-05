D'Partie tëscht dem T71 an dem BBC Gréngewald Hueschtert gëtt um 20h op RTL.lu an op den Appen am Livestream gewisen.

An der 1. Finall konnt sech den T71 Diddeleng mat 66:53 géint de Gréngewald behaapten. An der zweeter Finall konnt de Gréngewald no enger staarker Schlussphas mat 64 op 59, d'Partie fir sech entscheeden. Et steet also elo 1:1. D'Finall ëm de Meeschtertitel am Basket gëtt am Modus Best-of-three gespillt.



Déi drëtt an decisiv Finall ass de Freideg, 3. Mee um 20.00 Auer zu Diddeleng. RTL.lu ass nees live derbäi.