D'Partie tëscht der Etzella an dem T71 Diddeleng e Samschdeg um 20.30 Auer gëtt op RTL.lu an op den Appen am Livestream gewisen.

An der 1. Finall konnt sech d'Etzella däitlech mat 97 op 77 behaapten. Den T71 konnt sech an der zweeter Finall mat 89:80 géint d'Etzella duerchsetzen. An der drëtter Finall huet Etzella no enger spannenden Partie 105:95 géint den T71 gewonnen. Duerch d'Victoire e Mëttwoch den Owend ass d'Etzella an der Best-of-five-Serie elo mat 2:1 a Féierung. Déi féiert a méiglecherweis schonn decisiv Finall ass de Samschdeg, 4. Mee um 20.30 Auer zu Diddeleng. RTL.lu ass nees live derbäi. Links Basket Resultater

