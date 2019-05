Déi éischt Hallschent huet Diddeleng dominéiert, de Gréngewald dogéint déi zwee Véierel no der Paus an d'Verlängerung.

De Gréngewald war e bësse besser an de Match komm an hat no eppes iwwer 4 Minutten eng Avance vun 3 Punkten, dat bei 9:6. Ma dono hunn d'Damme vun Diddeleng de Match u sech gerappt an hu sech lues, awer sécher, ofgesat. 17:11 stoung et fir si nom éischte Véierel.

Déi zweet 10 Minutten hu si da richteg dominéiert. Si hu just 9 Punkten zougelooss a selwer der 18 konnten op d'Tafel bréngen. Esou hate si an der Paus, beim Stand vu 35:20, schonn e Virsprong vu 15 Punkten.

An der Paus schéngt den Trainer vum Gréngewald déi richteg Wieder fonnt ze hunn, well hei konnte seng Dammen e puer Punkten ophuelen, 14:11 stoung et dono fir si, esou datt si den Ecart op 46:34 verklengere konnten.

Den Ecart war wuel nach grouss, mä net onméiglech fir opzehuelen. An den éischte 5 Minutte konnte si nach eng Kéier ophuelen an den Ecart op 8 Punkte schmëlze loossen a koumen dono esouguer op 52:54 erun, mat knapp 90 Sekonnen op der Auer. 2 Sekonne viru Schluss hunn d'Dammen aus dem Gréngewald via Fräiworf den Ausgläich markéiert an hunn esou eng Verlängerung erzwongen. Dëse Véierel konnte si mat 20:8 fir sech entscheeden.

5 Minutte sinn et dunn zousätzlech ginn an direkt mat engem Dräier ass de Gréngewald an d'Partie komm, Diddeleng huet mat 2 Punkten nogezunn. Mat nach 2 Minutten op der Auer hat de Gréngewald esou 1 Punkt Virsprong. E weideren Dräier fir de Gréngewald huet si dunn op 4 Punkte vir bruecht, dat beim Stand vu 56:60. Diddeleng konnt dono direkt 2 Mol hannerteneen, en Dräier an en Zweeër markéieren a louch 31 Sekonne viru Schluss mat 61:60 vir. No enger Faute konnte si nach op 62:60 erhéijen.

An der leschter Sekonn dunn trëfft d'Alexandra Louin fir de Gréngewald nees mat engem Dräier a wënnt esou ganz knapp mat 63:62 a ka sech esou iwwert den Championstitel bei den Damme freeën. D'Alexandra Louin konnt déi 9 Punkte fir seng Faarwen an der Verlängerung alleguerte selwer markéieren.