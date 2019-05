An enger geckeger 4. Finall vum Hären-Basketchampionnat konnt sech d’Etzella mat 102:100 zu Diddeleng behaapten an ass domat erëm Champion no 13 Joer.

No engem komplett geckege Match konnt sech d'Etzella zu Diddeleng d'Meeschterkroun opsetzen an huet no der 102:100-Victoire den Doublé perfekt gemaach. D'Ekipp vum Coach Kresimir Basic war tëschzäitlech 19 Punkten am Avantage, ma den T71 ass op beandrockend Aart a Weis zeréckkomm.

Um Enn war et awer fir d'Ekipp aus der Forge du Sud net duergaangen. Soumat kann Ettelbréck den 1. Championstitel zanter 2006 feieren.

© Screenshot

De Resumé vum Match

T71 Diddeleng - Etzella Ettelbréck 100:12 (45:53)



Eng Victoire stoung d’Etzella Ettelbréck virum Championstitel – et wier deen éischten zanter 13 Joer. Ma fir dëse Coup ze realiséieren, huet e Samschdeg den Owend bei der 4. Finall géint Diddeleng alles misse stëmmen. D’Jonge vum Coach Kresimir Basic hunn deemno konzentréiert missen opspillen, well Diddeleng wollt sech net esou einfach geschloe ginn.

© Jeff Kettenmeyer

Mat der Blessur vum Tom Schumacher hat d’Ekipp aus der Forge du Sud leschte Mëttwoch am Däich Pech – do hate si nämlech mat 105:95 de Kierzere gezunn. Et huet een also op d’Partie e Samschdeg Owend dierfe gespaant sinn.

Am 1. Quarter konnten déi Diddelenger opootmen, well de “Schumi” war mat vun der Partie. Ma den T71 war awer an den Ufanksminutten nach schléifereg, well no 2 Minutte war d'Ekipp aus dem Däich well mat 7:0 vir. Duerno gouf d'Spill méi equilibréiert an d'Männer aus der Forge du Sud hu lues awer sécher an d'Partie fonnt. D'Etzella huet kuerz drop missen ee Schreck-Moment erliewen, dat wéi de McNutt blesséiert de Parquet huet misse verloossen.

D'Blessur vum US-Amerikaner huet ee liichte Krack an dat Ettelbréck Spill bruecht, ma virum allem ee staarke Jairo Delgado konnt den Ausfall kompenséieren. De Leader vun der Etzella huet net just an der Offense, ma och an der Defense gewisen.

Op Säite vun den Diddelenger war virun allem d'Leeschtung vun engem Frank Müller nennenswäert. Hie konnt virun allem mat senge Schëss aus de Mëtteldistanz iwwerzeegen a senger Ekipp eleng mat senger Präsenz hëllefen. Kuerz virun der Paus war et dunn erëm ee méi groussen Ecart fir d'Ettelbrécker, deenen ee 7:0-Run gelonge war, grad deen Ament, wou den Diddelenger Coach dem Müller eng kleng Paus gegënnt hat.

Soumat war kloer, datt den T71 op ee ganz staarken Diddelenger Müller ugewise war, well de Schumacher zwar gekämpft huet, ma een him - virun allem am 1. Duerchgang - awer nach d'Nowéie vu senger Verletzung ugesinn huet. Dee permanenten héijen Tempo an der Partie an d'53:45-Féierung vun der Etzella an der Paus, huet der Ekipp aus dem Süden net an d'Kaarte gespillt.

An och nom Téi ass et bedenklech schlecht fir Diddeleng weidergaangen. Ettelbréck war direkt present an huet een 8:0-Run mat zwee Dräier vum Philippe Guddekaf higeluecht. Dat huet den T71 natierlech geschockt, ma d'Äntwert vun de Lokalhären ass awer komm: Si waren, wéi ausgewiesselt.

© Screenshot

Well dunn ass et an der Hal Grimmler zu Diddeleng richteg ronn gaangen. Diddeleng ass abeemol erwäch an huet opgedréint. Ënnert dem Impuls vum blesséierten Tom Schumacher ass dem T71 een 10:0-Laf gelongen a soumat ass Diddeleng ganz no un d'Ettelbrécker erukomm, déi tëschenzäitlech een Ecart vun 19 Punkten haten.

4 Minutte waren nach am 4. Quarter ze spillen an de Score stoung bei 89:88 fir de Gaascht. Et waren dunn d'Ettelbrécker, déi nees ee klengt Lach kruten, mee beim Stand vun 97:94 fir Ettelbréck huet de Schumacher mat engem Dräier ausgeglach - d'Hal zu Diddeleng huet quasi gebrannt.

© Screenshot

An der Crunch Time huet d'Etzella an dësem verréckte Match d'Iwwerhand behalen. Si konnten hiren 2-Punkten-Virsprong iwwer d'Zäit retten a soumat den 1. Championstitel zanter 2006 kloermaachen.

Gréngewald Champion bei den Dammen

AUDIO: Gréngewald Champion am Damme-Basket / Reportage Guy Seyler

D’Dammen aus dem Gréngewald hu sech e Freideg den Owend an der decisiver Partei géint Diddeleng duerch e Buzzer Beater, also e Kuerf a leschter Sekonn, mat 63:62 duerchgesat.

RTL-Artikel: Iwwerraschung am Damme-Basket: Gréngewald séchert sech de Championstitel mat verrécktem Buzzer Beater