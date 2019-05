Wéi erwaart wäert de Franck Ribéry den FC Bayern München um Enn vun der Saison verloossen. Dat huet den däitsche Rekordchampion e Sonndeg matgedeelt.

"Als ich zu Bayern gekommen bin, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der Abschied wird nicht leicht werden, aber wir dürfen nie vergessen, was wir zusammen erreicht haben", esou gëtt de Ribéry am Schreiwes um Internetsite vum FCB zitéiert. "Wir haben so viel zusammen gewonnen - über 20 Titel."

De Veräin huet um Sonndeg dann och matgedeelt, datt de Ribéry an den Arjen Robben, deen och am Summer zu München ophält, d'nächst Joer ee groussen Abschidsmatch kréie sollen.

Schreiwes vum FC Bayern München:

Nach 12 Jahren: Ribéry-Ära endet im Sommer

Ein Fan-Liebling sagt Servus. Franck Ribéry wird seinen bis 30. Juni laufenden Vertrag nicht verlängern und wie Arjen Robben den FC Bayern im kommenden Sommer verlassen. „Als ich zu Bayern gekommen bin, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der Abschied wird nicht leicht werden, aber wir dürfen nie vergessen, was wir zusammen erreicht haben", schwärmt Ribéry, „wir haben so viel zusammen gewonnen - über 20 Titel." Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, sagt: „Franck und Arjen sind großartige Spieler. Der FC Bayern hat beiden sehr viel zu verdanken und wird ihnen einen großartigen und emotionalen Abschied bereiten. Sie haben die erfolgreichste Dekade des FC Bayern mit fantastischem Fußball mitgeprägt." Robben hatte bereits Ende 2018 angekündigt, dass er im Sommer beim FC Bayern aufhören wird.

Im kommenden Jahr 2020 wird es für beide ein großes Abschiedsspiel geben.

Im Video spricht unsere Nummer 7 Franck Ribéry nun erstmals über seinen bevorstehenden Abschied und blickt zurück auf zwölf erfolgreiche Jahre beim FC Bayern.