De Racing léisst Nidderkuer keng Chance, d'Fola behält hier Chance op den Titel a setzt Diddeleng ënner Drock.

Um Sonndeg stoung am nationale Futtball de ganze 24., a soumat och drëtt-leschte, Spilldag vun der Saison um Programm.

Stroossen - Etzella 2:1

Zu Stroossen waren et d'Gäscht, déi ënner Drock stoungen, dëst well si virun dësem Spilldag nëmme nach op der 11. Plaz stoungen. An et war denkbar schlecht vir déi Ettelbrécker lass gaangen. No engem laange Ball an d'Déift op den Tsuchihashi war dëse just nach mat engem Feeler am Strofraum ze stoppen. De Rupert hat sech dës Geleeënheet an der 4. Minutt net huele gelooss a konnt seng Faarwen aus eelef Meter a Féierung bréngen.

© Raoul Michels

An enger animéierter Ufanksphas ass et hinn an hier gaangen. Nom Réckstand hat d'Etzella probéiert, den Drock op déi Stroossener Defense ze erhéijen, ma et sollt awer kee Gol dobäi eraussprangen.

Nodeems déi Ettelbrécker nom Réckstand iwwert wäit Strecken an der éischter hallwer Stonn den Toun uginn haten, war de Match duerno awer verflaacht, a sou goung et mat enger 1:0-Féierung fir Stroossen an d'Kabinn.

Bei schwierege Wiederkonditiounen, wou och zäitweis Knëppelsteng gefall waren, konnt Stroossen de bessere Start an déi zweet 45 Minutte verbuchen. An der 52. Minutt war et op ee Neits de Ruppert, dee seng Faarwen feiere loosse konnt. De flénken Tsuchihashi konnt sech op der rietser Säit behaapten an hat den Agovic gesinn, deen de Ball perfekt op de Ruppert flanke konnt. Dëse konnt de Ball um Enn no engem flotten Ugrëff mam Kapp am Filet ënnerbréngen.

© Raoul Michels

D'Etzella hat sech awer net opginn a koum och zu Chancen. An der 64. Minutt war et den Holtz, deen de Bidon a gudder Positioun gesinn hat, ma dëse stoung awer knapp am Abseits.

No der 2:0-Féierung vu Stroossen waren et och déi Ettelbrécker, déi de Match gemaach haten, ma et sollt iwwert wäit Strecken awer näischt dobäi eraussprangen.

Kuerz viru Schluss sollt den Holtz de Gäscht awer nach eng Kéier Hoffnung afléissen. Aus grousser Distanz hat de Lëtzebuerger et probéiert, a säi Courage sollt och vun Erfolleg gekréint sinn. Dat ronnt Lieder war präzis an de rietsen Eck geflunn, ma um Enn sollt et fir d'Etzella awer net méi duergoen. Stroosse ka sech um Enn mat 2:1 behaapten.

© Raoul Michels

Racing - Nidderkuer 5:0

An enger interessanter Ufanksphas waren et déi Nidderkuerer, déi déi éischt offensiv Aktioun haten. De Karapetian hat et probéiert, ma de Ruffier konnt no nëmmen 2 Minutten zum Corner deviéieren. Duerno war et awer d'Lokalekipp, déi d'Heft an d'Hand geholl hat, a sou war et an der 12. Minutt och de Nuidra, deen den éischte Gol markéiere konnt. No enger Flank vum Szimayer war de Ball beim Hennetier galant, deen et direkt probéiert hat, ma dëse Ball war net cadréiert genuch, sou dass de Ball bei de Nouidra koum war, deen aus 5 Meter keng Problemer méi hat, an de Ball iwwert d'Linn drécke konnt.

D'Gäscht wollte sech awer net geschockt presentéieren an hu probéiert den Ausgläich ze markéieren, ma an der 26. Minutt war et dem Birk bal gelongen ze erhéijen, ma säi Fräistouss goung awer knapp iwwert de Gol. Virun der Paus hat Nidderkuer da nach zwou weider Geleeënheeten, ma souwuel dem Françoise säi Versuch aus 7 Meter, ewéi och dem Karapetian säi Schoss aus der 43. Minutt aus gutt 18 Meter ware net vun Erfolleg gekréint.

No enger relativ animéierter éischter Hallschent gouf bei Nidderkuer de Sebastien Thill an der 55. Minutt agewiesselt. Nëmmen zwou Minutten duerno hat hien och déi éischt Geleeënheet am zweeten Duerchgang, ma säi Schoss goung um Enn awer knapp iwwert d'Lat.

No enger flotter Aktioun sollten et an der 66. Minutt awer d'Haushäre sinn, déi erhéije konnten. Den Hennetier konnt sech op der rietser Säit duerchsetzen an de Ball an d'Mëtt passen, wou de Birk goldrichteg stoung an den 2:0 markéiere konnt.

Ma et sollt nach besser fir de Stater Racing kommen. An der 75. Minutt konnt den Hennetier fir eng Virentscheedung suergen. No enger Flank vum Szimayer konnt den Hennetier de Ball mam Kapp an de lénken Eck setzen.

Fir déi endgülteg Entscheedung konnt de staarke Szimayer da selwer suergen, dëst no enger gudder Pass vum Hennetier.

Nidderkuer war no der Paus näischt agefall, a sou sollt et um Enn nach schlëmmer kommen. No enger Pass vum agewiesselte Catic konnt den Da Mota fir de 5:0 suergen a sou och fir eng extrem batter Néierlag fir nidderkuer suergen.

© Mil Müller

Fola - RM Hamm Benfica 2:0

Fir d'Lokalekipp vun Esch waren d'Virzeeche virun dësem Spilldag ganz kloer. Si wollten am Duell ëm de Championstitel géigeniwwer vum F91 Diddeleng virleeën. An et waren och d'Männer vun der Fola, déi dee bessere Start an de Match haten. No 13 Minutte war et de Bensi, deen am Strofraum gutt ugespillt gouf, ma de lëtzebuerger Nationalspiller konnt de Ball awer net iwwert d'Linn drécken. Duerno war de Match allerdéngs verflaacht, dëst virun allem well d'Fola grouss Schwieregkeeten hat, d'Spill ze maachen. Eenzeg de Bensi hat et probéiert, ma seng Schëss waren iwwert wäit Strecken awer net geféierlech genuch, fir den Alves am Gol vun Hamm a Gefor ze bréngen.

Nom Säitewiessel sollt de Match dann awer Tempo ophuelen. An der 47. Minutt hat de Bensi et mam Kapp probéiert, ma den Alves war op ee Neits op sengem Posten, dëst genau wéi an der 49. Minutt no engem Schoss vum Hadji. An der 52. Minutt hat hien dann allerdéngs keng Chance méi. De Deydi konnt sech iwwert seng lénks Säit duerchsetzen an de Ball ganz genau op den Eelefmeterpunkt ginn, wou de Ryan Klapp scho gewaart hat, an de Ball iwwert d'Linn drécke konnt.

D'Fola wollt doropshin de Match net méi aus der Hand ginn a sou séier wéi méiglech op 2:0 stellen. Dëst sollt hinnen an der 71. Minutt dann och geléngen. No engem Konter hat de Seydi de Ball op den Hadji gespillt, deen de Ball mat engem präzise Schoss am Gol ënnerbrénge konnt.

Duerno huet d'Fola nëmme nach dat Néidegst gemaach a sou sollt et bis zum Enn och bei der 2:0 Victoire bleiwen.

© Kevin Estebanez

Munneref - Hueschtert 2:2

D'Gäscht vun Hueschtert haten d'Méiglechkeet, mat dräi Punkte laanscht d'Etzella ze zéien, a sech soumat Loft am Kampf ëm den Ofstig ze verschafen. Nodeems de Match an der Ufanksphas éischter am Mëttelfeld stattfonnt hat, hat et bis zur 24. Minutt gedauert, éiert et den éischte nennenswäerte Versuch ze notéiere gouf. De Serwy hat et fir Hueschtert probéiert, ma säi Schoss goung um Enn knapp iwwer de Gol vum Marquez. Kuerz virun der Paus sollt et awer nach eng geféierlech Aktioun ze verzeechne ginn. An der 41. Minutt koum de Benamra am Strofraum fräi zum Schoss, a sou eng Geleeënheet léisst sech de Stiermer vu Munneref net huelen. Mat engem plazéierte Schoss an de laangen Eck hat hien dem Roulez keng Chance gelooss a konnt soumat fir 1:0-Pauseféierung suergen.

No der Paus hat et bis zur 56. Minutt gedauert, éiert et Gefor a Richtung vun engem Gol gouf. Nodeems de Serwy de Ball aus gudder Positioun net iwwert d'Linn gedréckt krut, war et den Eichhorn kuerz duerno, deen de Ball no enger Flank am Filet ënnerbrénge konnt.

An d'Männer vun Hueschtert wollte nom Ausgläich och déi dräi Punkte mat heem huelen. An der 70. Minutt konnte si sech och belounen, dëst a Persoun vum Desevic, deen aus fräier Positioun onghënnert de match dréine Konnt an den 2:1 fir Hueschtert markéiere konnt.

D'Lokalformatioun wollt sech doheem virun eegenem Publik awer net ënnerkréie loossen. An der 81. Minutt war et dann och dem Pinto gelongen, den iwwerraschenden 2:2 ze schéissen, a soumat fir een ënnert dem Strich gléckleche Punkt fir Munneref ze suergen.

© Joel Rech

Péiteng - Rëmeleng 2:1

Zu Péiteng war den Tabelle-leschte vu Rëmeleng op Besuch, fir déi just eng Victoire géint den Ofstig gezielt hat. An D'Gäscht wollten hier leschte Chance och notzen. Et hat nëmme 4 Minutte gedauert, éiert den Diallo déi fréi Féierung markéiere konnt. An der Defense vu Péiteng war d'Kommunikatioun an der Ufanksphas nach net sécher genuch, a sou konnt den Diallo dëse Mëssverständnes direkt ausnotzen.

Duerno gouf et allerdéngs näischt Nennenswäertes méi, bis zur 38. Minutt, wou de Sawaneh et fir Péiteng probéiert hat. Den Teixeira konnt sech op der rietser Säit behaapten, a hat de Sawaneh am Strofraum gesinn, deen de Ball ouni Problemer iwwert d'Linn drécke konnt. Aus dem Näischt war et soumat mat engem 1:1 an d'Paus gaangen.

Direkt nom Säitewiessel, an der 46. Minutt, haten déi Rëmelenger dann déi éischte Chance. De Diallo hat et mam Kapp probéiert, ma de Ball goung um Enn awer iwwert d'Lat.

Et waren och am weidere Verlaf vun der Partie d'Gäscht, déi méi vum Spill haten. Déi beschte Chance fir d'Lokalekipp war an der 75. Minutt fir den Abreu, dee vum Bojic ugespillt gouf, ma de Ball awer net verwäerte konnt.

Nodeems da kuerz viru Schluss dem Sawaneh säi Gol aus Abseitspositioun zu Rescht ofgepaff gouf hat jideree scho mat dem 1:1 ofgeschloss. Ma an der 5. Minutt vun der Nospillzäit sollt dem Bojic da nach den entscheedende Gol gelenge, dëst duerch ee Fräistouss. Um Enn wënnt Péiteng also nach a leschter Sekonn.

Diddeleng - Rouspert

18:30 Auer

Déifferdeng - Jeunesse

18:30 Auer