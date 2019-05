Grond sinn déi uerg Incidente bei der éischter Finall vum Best-of-3 tëscht dem FC Déifferdeng an dem Racing Lëtzebuerg.

Dat hätt näischt méi mat Fairplay a Respekt ze dinn, esou d'Futtballfederatioun e Méindeg den Owend an engem Schreiwes.

Doran heescht et, datt de Verwaltungsrot decidéiert hätt, d'Championnat mat "effet immédiat" ze stoppen.

D'Saison hätt gewisen, datt et ëmmer nees zu Tëschefäll komme kéint a fir de Sportsgeescht an och d'Sécherheet vu Spiller, Arbitteren a Spectateuren ze garantéieren, wier dat déi eenzeg méiglech Mesure.

PDF: SChreiwes vun der FLF.

Am Januar war et jo zum Beispill zu enger schroer Kläpperei beim Match Kiischpelt-Wëlwerwolz géint Wolz komm. Doropshi war den Spilldag drop ofgesot ginn.

Eng weider Konsequenz waren zolidd Strofen: De Joao da Silva ass bis Enn Juli 2021 gespaart ginn a huet musse 750 Euro bezuelen, de Brian de Araujo war bis Enn Abrëll dëst Joer gespaart an hat eng Geldstrof vun 300 Euro kritt.

Donieft gouf et fir Wolz eng Geldstrof vun 1.029,50 Euro a fir Wëlwerwolz vu 575 Euro.

An de sozialen Netzwierker war nom Virfall e Video vun de Faiten zirkuléiert ...

Schreiwes vun der FLF

Championnat de Futsal 2018/19 – Incidents du 5 mai 2019 – Décision du Conseil d'Administration de la FLF

Dans sa réunion de ce soir, le Conseil d'Administration a décidé de la fin du championnat FUTSAL 2018/19, ceci avec effet immédiat.

Les graves incidents ayant émaillé le premier match du best of 3 entre les clubs du FC Differdange 03 et du RFCU Luxembourg pour désigner l'équipe championne futsal démontrent malheureusement un climat étranger à tout fairplay et respect.

Nous avons pu observer tout au long de la saison que ce genre d'incidents avait tendance à se répéter.

Afin de garantir non seulement l'esprit sportif, mais également l'intégrité physique des joueurs, arbitres et spectateurs, cette mesure est la seule envisageable.