No den Tëschefäll beim Match tëscht dem FC Déifferdeng an dem Racing Lëtzebuerg, huet d'FLF um Donneschdeg d'Strofe bekannt ginn, déi gesprach goufen.

3 Spiller vun Déifferdeng haten eng rout Kaart kritt a kruten dofir ënnerschiddlech Strofen:

GUEDES PEREIRA JOAO CRISTIANO - 79777, article $98/2#4 (tentative de voie de fait), 6 journées off, + art. 83: 50€

OLIVEIRA GARRIDO DANIEL - 90296, article $98/2#6 (voie de fait avec blessure), 14 journées off, + art. 83: 150€

DA ROCHA CARDOSO FILIPE MANUEL - 92291, article $98/2#5 (voie de fait), 10 journées off, + art. 83: 100€

Dobäi kommen dann awer och nach administrativ Strofen:

- Wéinst onsportlechem Verhalen krut de Veräin eng Strof vu 750€.

- Well mat Géigestänn geschoss gouf: 750€.

- Infraktioune géint d'Statuten an d'Reglementer vun de Clibb an hire Memberen: 350€

- Well de Match net anstänneg konnt gespillt ginn: 179,5€.

Domat chiffréiere sech déi finanziell Strofen op 2329,5 Euro.

D'Futsal-Ekipp vum FC Déifferdeng 03 gëtt donieft nach bis den 31. August 2019 gespaart an de Stater Racing gewënnt mat 3-0 duerch forfait.