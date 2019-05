An der National a Frankräich huet Pau mam Vincent Thill en Donneschdeg auswäerts mat 4:1 géint Saint-Gratien gewonnen.

En Donneschdeg den Owend gouf et fir Pau an der National a Frankräich eng wichteg Victoire. Duerch de 4:1 bei der Entente Sannois Saint-Gratien spillt de Veräin ronderëm de Vincent Thill och déi nächst Saison nees an der National.

Am virleschte Match vun der Saison huet och de Vincent Thill nach emol op sech opmierksam gemaach. Nodeems Pau an der Paus schonn 2:0 a Féierung louch, huet de Lëtzebuerger Nationalspiller an der 70. Minutt per Eelefmeter op 3:0 gesat an huet an der 83. Minutt mat engem wonnerschéine Gol fir de 4:0 gesuergt.

Den Talal huet an der 90. Minutt nach fir d'Lokalekipp den 1:4 geschoss.

Fir de Vincent Thill waren et um Donneschdeg d'Goler Nummer 11 an 12 fir Pau.