D'FLBB hat e Samschdeg de Moien op een ausseruerdentleche Kongress invitéiert. Haaptsujet war den Ëmgank mat den auslännesche Profispiller.

An der Vergaangenheet war et ganz dacks esou, datt e Profi eng Saison hei zu Lëtzebuerg gespillt huet, an ass dann am Summer heem gefuer. De Club wollt hie fir déi nei Saison am September net méi zréck, huet seng Lizenz awer net ofgemellt. Domat war de Spiller en Transfert, an huet net méi dierfe wiesselen. Hie war blockéiert, konnt net bei een anere Lëtzebuerger Club goen. Mir erënneren hei un d’Amerikanerin Mariesa Greene. De Club vu Wolz wollt déi am Januar engagéieren. Dat gouf vun der FLBB refuséiert, well si d’lescht Joer zu Steesel gespillt hat. Aarbechtsrechtlech war dat net an der Rei, an et goufen Diskussiounen.

Elo ass dat geregelt. Wann e Club e Profi net méi zréck wëllt, kann deen zu all Moment bei en anere Club wiesselen. Allerdéngs muss den neie Club Transfertgeld bezuelen. Dat ass legitim mengt den FLBB-President Henri Pleimling.

Problematesch war et och, wann e Spiller am Laf vun der Saison gekënnegt krut. Dat waren der dës Saison zimlech vill. Dorënner war och e Lëtzebuerger. E Wiessel bei en anere Club war net méiglech. Och dat gouf e Samschdeg de Moien op de Leescht geholl. Wann de Kontrakt mat engem Spiller opgeléist gëtt, an dat geschitt virum 15. Dezember, da kann dee bei en anere Club verléint ginn. Egal ob Profi oder net. Virausgesat, säin Ex-Club ass domadder averstanen.

Den FLBB-President huet nach preziséiert, datt dat hei en éischten Essai ass, aarbechtsrechtlech an der Rei ze sinn. Weider Upassungen si nach méiglech.

Dat gouf matgedeelt, datt déi nei Saison den 28. September 2019 ufänkt a geet 2020 schonn um 1. Weekend de 4. an de 5. Januar weider.

D'Prestatioune vun der FLBB fir d'Clibb goufen dann nach erhéicht. De Finalist vun der Coupe de Luxembourg kritt an Zukunft 700 Euro. De Gewënner kritt der 700 an nach eng Kéier 500 Euro fir d'Victoire, domadder also am Ganzen 1200 Euro.