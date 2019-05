Beim ITF-Tennis-Tournoi an der Tierkei huet d'Lëtzebuergerin sech an zwee Sätz mat 7:5 a 6:4 géint d'Tierkin Zeynep Sonmez behaapt.

D'Eléonora Molinaro huet um Sonndeg hiren zweeten Tournoi am Joer 2019 gewonnen. D'Lëtzebuergerin konnt sech beim ITF-Tournoi zu Antalya an der Tierkei an der Finall an zwee Sätz mat 7:5 a 6:4 géint d'Tierkin Zeynep Sonmez duerchsetzen.

Den Tournoi an der Tierkei war mat 15.000 US-Dollar dotéiert.

Am Dubbel stoung déi 18 Joer jonk Lëtzebuergerin och an der Finall. Mat hirer russescher Partnerin Yulia Kulikova gouf et hei allerdéngs eng Néierlag. Si hu sech an zwee Sätz mat 3:6 a 5:7 géint déi spéider Gewënnerinnen Cemre Anil an Dasha Ivanova misse geschloe ginn.