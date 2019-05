Am "Bloc House" am éisträichesche Graz huet d'Lëtzebuerger Jugend de Weekend iwwer e puer ganz gutt Performancë realiséiert.

3 Membere vun der Nationalekipp waren zu Graz am Asaz:

De Jim Zeimes (Cat. B, 14-15 Joer) gouf 5. vun 63 an der Qualifikatioun an duerno an der Finall vun deenen 10 Beschten esouguer Éischten, also Goldmedail.

D'Perrine Bieux (Cat. A, 16-17 Joer) gouf 38. vu 46 an der Qualifikatioun, et war hir éischt Erfarung am Boulderen op engem European Youth Cup.

Fir de Rafael Coronado (Cat. Junior, 18-19 Joer) gouf et eng 29. Plaz ënnert 54 an der Qualifikatioun, dat an enger schwéierer Kategorie.