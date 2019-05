De Finanzdéngschtleeschter Quattrex gesäit seng Krediter bei Kaiserslauten mam Konzept vum Lëtzebuerger Investisseur Flavio Becca besser ofgeséchert.

Quattrex, mat dee wichtegsten Finanzdéngschtleeschter, wat d’Krediter beim 1.FC Kaiserslautern ugeet, huet Informatioune vun der guttinforméierter regionaler Zeitung Rheinpfalz no d’Konzept vun de regionalen Investisseuren, dem Hotelier Hans Sachs, an dem Biddons an Plastikfläscheproduzent Klaus Dienes, refuséiert.

Quattrex gesäit seng Krediter mam Konzept vum Lëtzebuerger Investisseur Flavio Becca besser ofgeséchert. Der Rheinpfalz no hätt de Becca seng Offer beim Veräin aus der drëtter Däitscher Bundesliga nach eng Kéier schrëftlech präziséiert.

Den Michael Littig, deen de Becca jo net wëll, soll um Mëttwoch zu Paräis gewiescht sinn, fir déi Responsabel vu Quattrex awer fir seng regional Invesstiseuren ze gewannen, wat him jo dann net gelongen ze si schéngt.