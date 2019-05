De fréiere Lëtzebuerger Jugend-Nationalspiller war an de leschte Wochen jo scho bei Paris Saint-Germain am Gespréich. Och eng aner Pist gëtt elo aktuell...

Eisen Informatioun no, soll et am Fall wou, awer fir den 29 Joer alen bosneschen Nationalspiller Direktioun Spuenien goen. Do wier de Cours vu Real Madrid ganz héich. Um Futtball-Internetsite Transfertmarkt.de gëtt dat och schonn als méiglechen Transfert gehandelt. Hei gëtt hie mat engem Wäert vu 70 Milliounen Euro gehandelt. Och Manchester City gëtt do als méiglech Optioun genannt.