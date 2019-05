Et wäert zu enger Zesummenaarbecht tëscht dem 1. FC Kaiserslautern an dem Lëtzebuerger Geschäftsmann kommen.

Dat huet de Veräin en Donneschdeg am spéiden Nomëtteg op sengem Internetsite an op de soziale Medie matgedeelt.

De Flavio Becca krut sech also an der Pfalz duerchgesat an et wäert zu enger Zesummenaarbecht tëscht dem Futtballclub an dem Lëtzebuerger Geschäftsmann kommen.

Déi zoustänneg Gremie vum Traditiounsveräin kommen der Recommandatioun vun der Veräinsleedung no. Et soll eng nohalteg a laangfristeg Kooperatioun ginn, heescht et am Schreiwes.

Im Rahmen seiner Sitzung hat der Beirat nach intensiver und tiefgehender Analyse entschieden, der Empfehlung der Geschäftsführung zu folgen und das vorliegende Angebot zur nachhaltigen & langfristigen Zusammenarbeit mit Flavio Becca anzunehmen: https://t.co/ECVsZdPIMB #FCK #Betze pic.twitter.com/j3heu0qqmH — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 16. Mai 2019

Schreiwes vum Club op sengem Site

Der FCK informiert

Im Rahmen der Sitzung am Donnerstag, 16. Mai 2019, hat der Beirat der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH nach intensiver und tiefgehender Analyse entschieden, der Empfehlung der Geschäftsführung zu folgen und das vorliegende Angebot zur nachhaltigen und langfristigen Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Unternehmer Flavio Becca anzunehmen.

Michael Littig, Mitglied des Beirates und Vorsitzender des Aufsichtsrates des 1. FC Kaiserslautern e.V., ist von seinen Ämtern zurückgetreten. Er begründet diese Entscheidung damit, dass er Ruhe in die Gremien bringen und einen wichtigen Beitrag zur Befriedung innerhalb des 1. FC Kaiserslautern leisten möchte. Alle Mitglieder des Beirates zollten ihm für diesen Schritt Respekt und Anerkennung und bedanken sich für diese Entscheidung, mit der sich Michael Littig voll und ganz in den Dienst des Vereins stelle.