E Samschdeg de Moie gouf et e Japan och eng Victoire fir de Gerson Rodrigues mat Iwata.

E Samschdeg de Moien eiser Zäit gouf schonn a Japan Futtball gespillt. De Gerson Rodrigues war hei mat Iwata am Asaz. Um Enn gouf et géint Sendai eng 2:0-Victoire. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der 77. Minutt agewiesselt.

Freideg

An der Ligue 2 war et den 38. a leschte Spilldag.

Metz mam Laurent Jans konnt sech doheem 1:0 géint den Tabellenzweete Brest duerchsetzen a schléisst déi ganz erfollegräich Saison net nëmme mat dem Titel, ma och nach mat enger Victoire of.

Weider Infoen op 5minutes.lu.

Troyes mam Christopher Martins huet géint Ajaccio gespillt an 0:0 gedeelt. Troyes stoung als sécheren Tabellendrëtten scho virum leschte Spilldag op enger Barrageplaz a spillt also ëm den Opstig an d'Ligue 1.

Pau no der Victoire am leschte Match / © Eric SAUBATTE

National: Pau mam Vincent Thill huet géint Marignane gespillt a sech 2:1 duerchgesat, duerch e Gol an der 90. Minutt. Och an der National ass d'Championnat gelaf, fir Pau ass et um Enn eng 10. Plaz am Mëttelfeld. 18 Ekippe spillen an der National.

90' C'est fini au Nouveau Stade !



Les Palois ont difficilement fait tomber une belle équipe du @MGFC_Officiel !



Les buteurs côté béarnais : Yankuba Jarju et Lamine Gueye !



Allez le Pau FC !



(2-1) #PAUFCMGFC pic.twitter.com/l5qwUPqW1K — Pau FC 👑 (@PauFootballClub) May 17, 2019

Merci @PauFootballClub pour cette belle victoire finale 2/1 et rdv en août pour de nouvelles aventures en @footnational pic.twitter.com/lzpSpoHKyu — Eric SAUBATTE (@EricSAUBATTE) May 17, 2019

Donneschdeg

Um 9. Spilldag a Schweden hat Norrköping mam Lars Gerson en Donneschdeg scho mat 2:1 géint Örebro gewonnen. D'Goler fir Norrköping hunn de Fransson an der 4. Minutt an de Larsson an der 60. Minutt geschoss. De Gerson stoung bei der zweeter Victoire vun der Saison déi 90 Minutten iwwer um Terrain. An der Tabell steet Norrköoping mat eelef Punkten op der 9. Plaz.