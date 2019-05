D'Lëtzebuergerin huet sech e Samschdeg de Moien an zwee Sätz mat 6:3 a 6:4 géint d'Bulgarin Dia Evtimova duerchgesat.

Beim ITF-Tennis-Tournoi zu Antalya an der Tierkei steet d'Eléonora Molinaro an der Finall. Hei kritt d'Lëtzebuergerin et e Sonndeg mam Ines Ibbou aus Algerien ze dinn.

Déi leschte Woch hat d'Molinaro bei engem aneren Tournoi zu Antalya d'Ibbou an den Halleffinallen eliminéiert.

Den ITF-Tournoi zu Antalya ass mat 15.000 US-Dollar dotéiert.